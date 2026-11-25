الشركة المصرية لنقل وأمن الأموال تعلن عن 1663 وظيفة جديدة بمزايا مجزية. التفاصيل تشمل شروط السن، المناطق، ومواعيد التقديم عبر الوزارة.

أعلنت الشركة المصرية لنقل و أمن الأموال عن إطلاق خطة توظيف شاملة تستهدف توفير فرص عمل لائقة للشباب عبر مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون الوثيق مع وزارة العمل. يأتي هذا الإعلان في إطار الاستجابة المتزايدة لمتطلبات سوق العمل وتلبية الاحتياجات التشغيلية للشركة في مجالات متنوعة تشمل الإدارة والنقل والخدمات اللوجستية. وقد أكدت الوزارة استمرار جهودها الدؤوبة لدعم سوق العمل من خلال تسهيل عملية التطابق بين المؤهلات المهنية والوظائف المتاحة.

تفاصيل الوظائف المطلوبة والشروط

تضم قائمة الفرص المتاحة عددًا كبيرًا من الوظائف المتنوعة التي يتطلبها العمليات التشغيلية للشركة، حيث تم تحديد عدد دقيق للمناصب الشاغرة. تطلب الشركة تعيين ألف (1000) مشرف لتغذية ماكينات صرف آلي، بالإضافة إلى ثلاثة مئة (300) سائق يمتلكون رخصة قيادة أولى أو ثانية مهنية. كما تشمل القائمة ثلاثين (30) مديرًا لنقل الأموال، وثمانين (80) مديرًا للعدل من الجنسين للعمل بالمقر الرئيسي، وثلاثين (30) مديرًا للعدل للعمل في الفروع الإقليمية.

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يشترط في جميع المتقدمين لهذه الوظائف أن يكون عمرهم تراوحيًا بين واحد وعشرين (21) عامًا إلى خمسين (50) عامًا كحد أقصى. تهدف هذه الشروط إلى ضمان وجود نخبة من الكوادر العاملة ذات الخبرة والكفاءة اللازمة للتعامل مع المعدات والأنظمة الأمنية المعقدة. يركز هذا النطاق العمري على استقطاب فئات الشباب في مراحلهم المهنية المنتجة، مما يضمن استقرار الأداء التشغيلي على المدى الطويل.

المناطق الجغرافية للتوزيع الوظيفي

توزع أماكن العمل لبقية التخصصات لتشمل عدة مناطق ومحافظات استراتيجية في مختلف أنحاء البلاد. تتاح وظائف مشرفي تغذية ماكينات الصرف الآلي في مدينة أكتوبر التي تعد المقر الرئيسي، وكذلك في شرق القاهرة بمنطقة المقطم، وشرم الشيخ، وأسوان، وبني سويف، والإسكندرية، والمنصورة، وطنطا، وشبين الكوم، وبنها، والسويس، والإسماعيلية. يغطي هذا التوزيع الجغرافي الواسع احتياجات المناطق الحضرية والسياحية والتجارية على حد سواء.

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بينما تتوفر فرص السائقين في مناطق أكتوبر، وشرق القاهرة، وأسوان، والإسكندرية، والمنصورة، وطنطا، وشبين الكوم، وبنها، والسويس، والإسماعيلية. تتركز فرص إداريي نقل الأموال بشكل أكبر في المناطق ذات الكثافة المالية العالية، وتحديدًا في أكتوبر (المقر الرئيسي)، وشرق القاهرة (المقطم)، والمنصورة، وطنطا، والإسماعيلية. هذا التوزيع يهدف إلى ضمان تغطية أمان فعال وكفء لجميع النقاط الحرجة في شبكة النقل المالي.

المزايا الوظيفية وآلية التقديم

تمنح الشركة للمقبولين حزمة من المزايا الاقتصادية والاجتماعية التي تشمل رواتب مجزية، وحوافز ومكافآت مالية، بالإضافة إلى زيادات سنوية وترقيات واضحة. فضلًا عن توفير تأمين اجتماعي وتأمين صحي شامل، ووثيقة تأمين على الحياة، والتي تعزز من الأمان الوظيفي والمادي للموظفين الجدد. بالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة سكنًا للمغتربين، وبدل مواصلات، وبدل اغتراب، مما يخفف من الأعباء المعيشية ويسهل على الموظفين التركيز في أداء مهامهم.

دعت وزارة العمل الراغبين في التقدم لشغل هذه الوظائف إلى التواصل المباشر للاستفسار والتقديم عبر أرقام الهواتف المخصصة المتاحة للجمهور. يمكن للمتقدمين الاتصال على الرقمين (01090446465) و (01027538273) للحصول على كافة التفاصيل اللازمة واستكمال إجراءات التقديم. هذا الإعلان يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة العمل في قطاع النقل والأمن المالي، وتوفير دخل مستقر للعديد من الأسر المصرية.