فرص عمل جديدة في الأردن وإرشادات حول استخراج جواز السفر: دليل شامل للمواطنين

أعلنت وزارة العمل عن فرص عمل جديدة في الأردن، بالتزامن مع توضيح خطوات استخراج جواز السفر عبر الإنترنت وتسليط الضوء على الخدمات العاجلة.

يشهد قطاع العمل في مصر حراكًا ملحوظًا، حيث تتضافر جهود وزارة العمل لتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، بالتزامن مع تيسير إجراءات الحصول على المستندات اللازمة للسفر، وعلى رأسها جواز السفر. في هذا الإطار، أعلنت وزارة العمل عن فتح باب التقديم على تسع فرص عمل جديدة في الأردن ، وذلك ضمن خطط الوزارة الهادفة إلى توسيع نطاق فرص العمل الخارجية أمام الكوادر المصرية، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران.

وتشمل هذه الفرص ثلاث وظائف في الشركة الأردنية لصناعة الكرتون، وتتعلق بتشغيل ماكينات الطباعة والقص، مع اشتراط خبرة سابقة في هذا المجال، بالإضافة إلى ست وظائف في شركة الأعمدة لصناعة الشيبسي، وتتطلب العمل على خطوط تصنيع المكرونة وحصائب الشيبسي الجافة، مع ضرورة الإلمام بمهام التشغيل والإنتاج. وبدأت فترة التقديم لهذه الوظائف يوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2025، وتستمر لمدة خمسة أيام، عبر الرابط الإلكتروني الرسمي الذي أعلنت عنه الوزارة، وهو (https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index).\بالتوازي مع الإعلان عن هذه الفرص، يشهد محركات البحث زيادة في عمليات البحث عن كيفية استخراج جواز السفر، خاصة مع تسهيل وزارة الداخلية للإجراءات عبر إتاحة خدمة التقديم الإلكتروني. تهدف هذه الخدمة إلى تبسيط الإجراءات وتجنب التعامل مع المكاتب الوسيطة، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين. تتضمن خطوات استخراج جواز السفر عبر الإنترنت الدخول إلى موقع وزارة الداخلية، ثم اختيار أيقونة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وإنشاء حساب جديد باستخدام الرقم القومي والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف، ثم رفع المستندات المطلوبة، مثل صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد، وصور شخصية حديثة، وشهادات المؤهل الدراسي أو القيد، بالإضافة إلى شهادة الجيش للذكور ووثيقة الزواج للإناث. بعد ذلك، يتم سداد الرسوم إلكترونيًا، وتحديد موعد استلام الجواز.\تجدر الإشارة إلى أن المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر تشمل بطاقة رقم قومي سارية أو شهادة ميلاد مميكنة للقصر، وشهادة مؤهل دراسي أو قيد للطلاب، وشهادة التجنيد للذكور، وقسيمة الزواج للمتزوجات، وثلاث صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء. تختلف رسوم استخراج جواز السفر حسب نوعه، حيث تبلغ رسوم الإصدار لأول مرة لمدة سبع سنوات 375 جنيهًا، بينما تبلغ رسوم التجديد 500 جنيه. وفي حال عدم وجود مؤهل دراسي، يتم فرض رسوم إضافية قدرها 400 جنيه. و في سياق متصل، تبرز أهمية التوجه نحو استخراج جواز السفر المستعجل والفوري لتلبية الاحتياجات العاجلة للمسافرين، حيث يتم تسليم الجواز المستعجل خلال 48 ساعة، والفوري خلال 24 ساعة. ويمكن التقديم على هذه الخدمات إلكترونيًا أو عبر مكاتب الجوازات، مع تقديم المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة. هذه الجهود المتكاملة من وزارة العمل ووزارة الداخلية تعكس التزام الدولة بتوفير فرص العمل وتسهيل إجراءات السفر، بما يخدم التنمية الاقتصادية ورفاهية المواطنين





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

فرص عمل الأردن جواز سفر وزارة العمل وزارة الداخلية استخراج جواز سفر

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين