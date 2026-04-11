فرص عمل متنوعة برواتب مجزية في بورسعيد: وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة

أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل متنوعة في محافظة بورسعيد، برواتب تتراوح بين 7000 و 19000 جنيه مصري شهريًا، وتشمل الوظائف فنية وإدارية وخدمية. كما تم الإعلان عن نتائج التظلمات الخاصة بوظائف معلم مساعد قرآن كريم.

يشهد سوق العمل المصري حراكًا ملحوظًا، حيث تتزايد جهود وزارة العمل في دعم توظيف الشباب وتقليل معدلات البطالة. في هذا السياق، أعلنت الوزارة عن توفير فرص عمل متنوعة في إحدى الشركات الكبرى بمحافظة بورسعيد ، ب رواتب مجزية تتراوح بين 7000 و 19000 جنيه مصري شهريًا. هذه المبادرة تأتي في إطار سعي الحكومة لتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة، وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.

وتتضمن الوظائف المعلن عنها مجموعة واسعة من التخصصات، مما يتيح للباحثين عن عمل من مختلف الخلفيات والخبرات فرصة للعثور على الوظيفة المناسبة. وتشمل الوظائف المتاحة وظائف فنية وإدارية وخدمية، مما يعكس تنوع احتياجات الشركة وتوجهاتها. ويسعى القائمون على هذه المبادرة إلى تسهيل عملية التقديم وتقليل العقبات التي قد تواجه الباحثين عن عمل، من خلال توفير معلومات واضحة حول شروط التقديم وطرق التواصل.\تتنوع الوظائف المتاحة لتشمل وظائف فنية متخصصة مثل ميكانيكي ولحام، بالإضافة إلى وظائف إشرافية مثل مشرف موقع ومراقب عمليات، ووظائف تشغيلية مثل مشغل رافعة شوكية، ووظائف دعم مثل أمين مخازن ومساعد ميكانيكي. كما تشمل الوظائف المعلن عنها وظائف خدمية مثل عامل خدمات بوابة وعامل بوفيه وعامل نظافة. وتتميز الرواتب المعلن عنها بالتنافسية، حيث تبدأ من 7000 جنيه مصري للعاملين في بعض الوظائف الخدمية، وتصل إلى 19000 جنيه مصري للعاملين في الوظائف الفنية المتخصصة. ويضاف إلى ذلك، تعلن وزارة العمل عن تفاصيل التقديم وشروطه، مؤكدة على ضرورة استيفاء المتقدمين للشروط المطلوبة، مثل المؤهل الدراسي المناسب والسن المحدد. كما توفر الوزارة قنوات اتصال متعددة لتسهيل عملية التقديم، بما في ذلك أرقام هواتف وعنوان مقر الشركة والموقع الرسمي للوزارة. وتشجع الوزارة المتقدمين على الاطلاع على التفاصيل الكاملة للوظائف المتاحة من خلال المصادر الرسمية.\إلى جانب هذه الفرص، يسلط الإعلان الضوء على جهود أخرى في مجال التوظيف، بما في ذلك الإعلان عن نتائج التظلمات الخاصة بمسابقة وظائف معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر الشريف، والإعلان عن مسابقات توظيف أخرى في قطاعات مختلفة مثل وزارة الأوقاف ووزارة الإسكان وقطاع الكهرباء. كما يبرز الإعلان أهمية متابعة التطورات في سوق العمل، بما في ذلك التحديات التي تواجهها النساء في سوق العمل في ظل التطورات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي. ويؤكد الإعلان على أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب الاعتماد على الشائعات والمعلومات غير الدقيقة. ويوفر الإعلان معلومات حول كيفية التقديم، بما في ذلك أرقام هواتف للتواصل ومقر الشركة، بالإضافة إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل. كما يؤكد على أهمية التأكد من تسجيل المنشأة تأمينيًا، لضمان حصول العاملين على حقوقهم القانونية والتأمينية كاملة. هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة عمل عادلة ومنصفة، وحماية حقوق العمال





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »