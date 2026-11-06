فرع ثقافة الفيوم يشارك في افتتاح مهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية

شارك فرع ثقافة الفيوم بعرض فني لفرقة الفنون الشعبية في افتتاح مهرجان تونس للخزف، الذي يقام من 5 إلى 7 نوفمبر بمشاركة 44 عارضا وعارضة لدعم الحرف التراثية.

شارك فرع ثقافة الفيوم في افتتاح مهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية بعرض فني قدمته فرقة الفنون الشعبية التابعة ل قصر ثقافة الفيوم ، بقيادة المدرب الفنان محمد سيد. جاءت المشاركة في أجواء احتفالية تعكس أصالة التراث الفيومي وثراءه الفني، وحملت الفرقة خلالها الهوية الشعبية للمحافظة إلى جمهور الحفل.

حضر الافتتاح الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، والدكتور محمد التوني نائب المحافظ، إلى جانب ياسمين ضياء مدير عام ثقافة الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ووكلاء الوزارات بالمحافظة.

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عرض فرقة الفنون الشعبية يبرز التراث الفيومي

قدمت فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة الفيوم مجموعة من الفقرات الفنية المستوحاة من التراث والفلكلور الشعبي. وعكست هذه الفقرات الهوية الثقافية والفنية لمحافظة الفيوم، وأضفت أجواء من البهجة والتميز على حفل الافتتاح.

وتفاعل الحضور مع العروض الفنية، وهو ما أبرز دور الفن الشعبي في تقديم صورة حية عن الموروث المحلي. وتعد هذه المشاركة، وفق ما ورد في البيان، تأكيدا على دور الثقافة في الحفاظ على الموروث الشعبي وإبراز الهوية المصرية أمام المشاركين والزوار.

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القيادات الثقافية الحاضرة في فعاليات الافتتاح

شهدت فعاليات الافتتاح حضور الأستاذة شهيرة الدفناوي منسق عام الأنشطة، والأستاذة علا حسان مدير العلاقات العامة، والأستاذ محمد عبد الرحمن من قسم الإعلام بفرع ثقافة الفيوم. ويعكس هذا الحضور تنسيقا بين الإدارات المختلفة داخل الفرع لتنفيذ المشاركة.

وتؤكد المشاركة حرص فرع ثقافة الفيوم، برئاسة ياسمين ضياء، على التواجد الفاعل في المحافل الثقافية والفنية بالمحافظة. ويأتي ذلك ضمن توجه يهدف إلى تقديم الفنون الشعبية بوصفها أحد أهم روافد الهوية الوطنية وذاكرة المجتمع.

أهداف مهرجان تونس ودور قصور الثقافة

يقام مهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر الجاري، بمشاركة 44 عارضا وعارضة. ويستهدف المهرجان تسليط الضوء على الحرف اليدوية والتراثية ودعم أصحابها، إضافة إلى تعزيز مكانة قرية تونس بوصفها إحدى أبرز الوجهات السياحية والفنية بمحافظة الفيوم.

وتندرج مشاركة فرع ثقافة الفيوم ضمن الدور الذي تقوم به الهيئة العامة لقصور الثقافة في دعم الحرف التراثية والفنون الشعبية. كما تسعى الهيئة إلى تعزيز حضور الإبداع الفني في الفعاليات والمهرجانات المجتمعية والسياحية، بما يسهم في صون الهوية الثقافية.

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وتتيح هذه الفعاليات للفرق الفنية فرصة التعبير عن ثراء التراث المصري وتنوعه أمام جمهور متنوع. ويرتبط نجاح المهرجان بقدرته على ربط الحرفيين بالزوار، وإبراز المنتجات اليدوية بوصفها جزءا من الذاكرة الشعبية للمحافظة.