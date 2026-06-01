فرق الحماية المدنية في الوادي الجديد تسيطر على حرائق زراعية في موط وغرب الموهوب

قامت فرق الحماية المدنية والإطفاء في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد بإخماد حريقين زراعيين في موط وغرب الموهوب، منقذةً أشجار النخيل المثمرة ومنعًا لخسائر في الأعلاف، دون وقوع إصابات بشرية.

قامت فرق الحماية المدنية والإطفاء في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد بالسيطرة على حريق كبير اندلع في مساحة زراعية بمدينة موط ، في مساء يوم الأحد.

الحريق، الذي أُشعل نتيجة لتراكم الحشائش الجافة والمخلفات النباتية، ألقى بظلاله على مجموعة من أشجار النخيل المثمرة، مما أدى إلى تفحمها، إلا أن التدخل السريع للفرق المختصة منع انتشار النيران إلى المزارع المجاورة. أُفقت إدارة شرطة النجدة في وقت مبكر على وقوع الحريق عبر إشعار موجه إلى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، حيث أشارت إلى أن النيران اندلعت في مزرعة تقع خلف مدرسة نجيب محفوظ بمدينة موط.

فور استلام البلاغ، تم إرسال سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تمكنت الفرق من كبح النار قبل تفاقمها، مستفيدين من معرفة طبيعة الوقود النباتي المتوفر في المنطقة والسرعة التي يشتعل بها. وقد أوضح المسؤولون أن التضاريس المفتوحة وتراكم المخلفات النباتية ساهما في تفاقم الخطر، لكن التدخل المنسق بين مختلف وحدات الطوارئ ساهم في الحد من الأضرار.





في إطار عملياته المتتالية، تولت قوات الحماية المدنية والإطفاء في مركز الداخلة مهمة إخماد حريق آخر اندلع في شونة أعلاف بقرية غرب الموهوب، والتي تقع ضمن منطقة بئر 2 التابعة لنفس المركز. استهلكت النيران محتويات الشونة التي تغطي مساحة تقترب من 300 متر مربع، لكنه بفضل سرعة الاستجابة لم ينتج عن الحريق أي إصابات بشرية.

أعادت الفرق الإطفائية السيطرة على الموقف خلال دقائق معدودة، مما منع تدمير المخزون الغذائي المخصص للأبقار وأشهر الخسائر التي كان من الممكن أن يتكبدها المزارعون المحليون.



تشير البيانات الأولية إلى أن أضرار الحريق في موط لا تتجاوز الأضرار المادية للمحاصيل المتأثرة، إلا أن الخسائر في الأشجار المثمرة قد تترك أثرًا اقتصاديًا على الأسر التي تعتمد على إنتاج التمر كمصدر رئيسي للدخل.

وعليه، دُعي السكان المحليون إلى اتخاذ مزيد من الحيطة والحذر عند التعامل مع النفايات الزراعية وتخزينها، وتجنب إشعال أي مصدر حرارة في مناطق التراكم النباتي. كما أكدت الجهات الأمنية على ضرورة التعاون مع الفرق الإنقاذية وإبلاغها فورًا بأي حريق يشتبه في احتمالية انتشاره، وذلك لتقليل الخسائر وتعزيز استقرار الأمن الغذائي في المنطقة. إن الاستجابة السريعة والجهود المتكاملة لفرق الطوارئ توضح مدى جاهزية السلطات للتصدي لحالات الطوارئ، وتؤكد على أهمية الوعي المجتمعي في الوقاية من الحرائق الزراعية





