أفاد الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية، بنجامين حداد، أن فرنسا تشارك في مجموعات دبلوماسية في أبوظبي لتعزيز التفاوض مع أوكرانيا، مع مواكبة أهم شركاء أوربيين، مع توضيح أن الأوكرانيون مستعدون لتقديم تنازلات.

أعلن الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية، بنجامين حداد ، أن فرنسا تشارك بنشاط في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة الأوكرانية، موضحاً أن هناك وفداً فرنسياً في أبوظبي يتابع المفاوضات مع شركائه من ألمانيا و بريطانيا.

مركز ودوري فرنسا في المفاوضات الجارية

وصف حداد أن فرنسا تتبع استراتيجية تحسينية، حيث ينوب الوكيل الفرنسي عن جهود طويلة الأمد لتسوية الأزمة، موضحاً أن الوفد الفرنوسي في أبوظبي يعمل على دعم التحديات السلمية واستكمال المناقشات مع الدول الأوروبية.

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يؤكد الوزير أن فرنسا ترى دوراً فاعلاً في وضع ضوابط لضمان استقرار المنطقة، مع التركيز على مشاركة الأوكرانيين في المناقشات وتجاوز المنافقات التي حددها الفرنسيون بأنها "غير مقبولة ومتطرفة".

تداخل شروط التسوية والضمانات الأمنية

في إطار أحاديث تسعى إلى إنهاء الحرب، تشير التقارير إلى وجود تفاوت في تباينات بشأن شروط التسوية للوجوه المشاركة في الأزمة، مع بحث دقيق في الضمانات الأمنية لضمان التحقق من سياسات المستقبل للترتيبات المتعلقة بأوكرانيا.

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هيئة المفاوضات، التي تضم فرنسا وألمانيا وبريطانيا، تناقش ضمن الجلسات الجارية عدداً من الخطوط الدبلوماسية التي ستعزز فرص التوصل إلى اتفاق شامل يحكم ‪بحْــر‬ الأوكراني، مع توافق على مبادئ الحماية الأمنية والإلتزام بإصدار لوائح الترتيبات المتعلقة بأوكرانيا.

تفاعل المدن الأوروبية والجهود المستقبلية

تحضر العواصم الأوروبية هذه التحركات، ساعية إلى ضمان أخذ مخاوفها الأمنية وموقفها من مستقبل أوكرانيا في الاعتبار، مع تمكين المصريين من المراقبة وتقدير الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية في نسيج الدبلوماسية الدولية.

لاحظ أن الأوكرانيين أظهروا استعداداً للتنازلات وتقديم إجراءات سلمية، في محاولة للحد من تصاعد العنف إلى أقصى حد، مع التفاؤل حول تحركات رئيسية مستقبلية في مسار القتال المتزايد والتفاوض الشامل في هذا الصراع البعيد الأمد.