فرنسا تعلن أول حالة مشوبة بفيروس هانتانا بعد رصد أعراض المرض على أحد الركاب من سفينة سياحية شهدت تفشياً للفيروس

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تسجيل أول حالة مشتبه بإصابتها ب فيروس هانتانا في فرنسا ، وذلك بعد رصد أعراض المرض على أحد الركاب الذين تم إجلاؤهم جواً من سفينة سياحية شهدت تفشياً للفيروس.

وقد وضعوا فور وصولهم في عزلة صحية مشددة بعد ظهور أعراض على أحدهم أثناء رحلة العودة. ماليزيا تشدد الإجراءات الصحية على الحدود لمنع تفشي فيروس هانتاو، حيث أوضح رئيس الوزراء أنه سيصدر مرسوماً خاصاً خلال ساعات لتشديد إجراءات العزل والمتابعة الطبية للقادمين، في ظل تصاعد المخاوف من احتمال انتشار الفيروس.

وكانت سفينة الرحلات السياحية إم في هونديوس قد شهدت تفشياً لفيروس هانتانا النادر، ما أدى إلى وفاة ثلاثة ركاب وإصابة آخرين، فيما صنفت منظمة الصحة العالمية جميع المخالطين على متنها ضمن الفئات عالية الخطورة، مع إخضاعهم لفترة مراقبة طبية ممتدة تصل إلى اثنين وأربعين يوماً. وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع الحالي لا يرتقي إلى مستوى جائحة كوفيد-19، لكنه يتطلب متابعة دقيقة وإجراءات احترازية مشددة لمنع أي انتشار محتمل للعدوى





