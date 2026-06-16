فرنسا تتغلب على السنغال بهدفين في مباراة افتتاحية لكأس العالم 2026

حقق منتخب فرنسا فوزًا 2-0 على السنغال في اللقاء الأول من مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026 بملعب ميتلايف ستاديوم، بفضل أهداف مبابي وباركولا، وسط تألق تكتيكي للمدرب الفرنسي.

شهدت المباراة التي جمعت بين منتخب فرنسا و منتخب السنغال في الجولة الأولى من دور المجموعات ل كأس العالم 2026 مشهدًا مثيرًا على ملعب ميتلايف ستاديوم، حيث تمكن الفرنسيون من حسم الفوز بهدفين لهما صدى واضح على مستوى الأداء الفردي والجماعي.

افتتح المنتخب الفرنسي التسجيل في الدقيقة 66 لهجمة منظمة بدأت بتمرير بينية من منتخب الوسط إلى اللاعب مايكيل أوليسي، الذي استقبل الكرة على حدود منطقة الجزاء، ثم نقلها إلى المهاجم كليان مبابي. استقبل مبابي الكرة أمام المرمى، وأظهر براعته في التحكم قبل أن يوجه تسديدة قوية استقرت في اليمين السفلي للشبكة، لينتهز فريقه الصدارة المبكرة.

بعد ذلك، استمرت فرنسا في الضغط على دفاع السنغال، ما كان واضحًا في الدقيقة 82 حين أبدع الجناح أديان رابيو بتمرير بينية دقيقة إلى برادلي باركولا، الذي انطلق في انفراد تام على الجناح الأيمن. سحب باركولا الكرة إلى منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة قويتة لامست اليمين السفلي للمرمى، مضيفًا الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي. هذا الهدف جاء نتيجة لتناسق حركة اللاعبين وسرعة تنفيذ الهجمة، مما أظهر الفعالية الهجومية للفرنسيين في لحظات حرجة من اللقاء.

على صعيد التكتيك، أظهر مدرب فرنسا تركيزًا واضحًا على الانضباط الدفاعي والهجومي، حيث استند إلى تشكيلة متوازنة تضم ماينان في حراسة المرمى، وخط الدفاع المكوّن من كوندي، أوباميكانو، ساليبا، وثيو هيرنانديز. في خط الوسط، تواجد تشواميني، رابيو وأوليسي، بينما قاد ديمبيلي، دوي ومبابي الهجوم. أما فريق السنغال فكان قد وضع تشكيلة تشمل إدوارد ميندي، دياتا، كوليبالي، نياخات، مالك ديوف، وبطل الهجوم نيكولاس جاكسون.

رغم بعض فرصه الجيدة، مثل تسديدة جاكسون التي اصطدمت بالقائم الأيمن ثم بالحارس، لم يتمكن السنغاليون من تحويل أي منها إلى هدف، مما مكن الفرنسيين من اقتناب الفوز في مباراة شدّت أنفاس المتابعين





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