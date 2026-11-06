فرنسا تشهد أضخم مظاهرات اجتماعية منذ سنوات احتجاجاً على الغلاء

احتجاجات واسعة في فرنسا شارك فيها مليون و600 ألف شخص للمطالبة بتحسين الأجور والخدمات. تفاصيل الإضرابات والمواجهات الأمنية والمتابعة القادمة.

واجهت فرنسا موجة غضب اجتماعي واسعة أمس الخميس، حيث شهدت مدنها واحدة من أكبر التعبئات الاحتجاجية خلال السنوات الأخيرة. شارك في هذه التحركات نحو مليون و600 ألف شخص وفقاً للتقديرات النقابية، في تظاهرات تمت بالتزامن مع إضراب وطني شامل امتد ليشمل قطاعات التعليم والنقل والخدمات العامة. جاء ذلك احتجاجاً صريحاً على تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وغلاء المعيشة المتزايد، بالإضافة إلى السخط على اتساع الفجوة الكبيرة بين فئات الأغنياء والفقراء.

آلية الإضراب وتأثيره على القطاعات

هدفت التحركات إلى الضغط على الحكومة من خلال تعطيل الخدمات الحيوية، حيث دعت نقابات كبرى تمثل الطلاب والمعلمين والعاملين في البريد والأطباء والصيادلة وموظفي النقل إلى وقف كامل للعمل. انعكست آثار هذا الإضراب العام على عدد من المؤسسات بشكل ملحوظ، حيث قدرت الحكومة الفرنسية أن نحو ثلث مؤسسات التعليم العالي تأثرت سلباً بالتوقفات والاحتجاجات. وفي قطاع التعليم المدرسي، بلغت نسبة مشاركة العاملين في المدارس في الإضراب نحو 13%، وهو رقم أقل مما ذكرته النقابات العمالية التي أكدت أن أعداد المشاركين الفعليين تجاوزت بكثير التقديرات الرسمية لوزارة الصحة.

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امتدت الاضطرابات الناتجة عن الإضراب أيضاً إلى خدمات السكك الحديدية نتيجة مشاركة العاملين في هذا القطاع الحيوي في التحركات. ومع ذلك، بقي تأثير الإضراب محدوداً نسبياً على القطاع الصحي، إذ لم تتجاوز نسبة المشاركين من العاملين بالمستشفيات العامة 5%، وفقاً لبيان وزارة الصحة الفرنسية التي أكدت استمرار تقديم الخدمات الطبية الأساسية دون اضطرابات كبيرة تعيق المرضى.

المطالب المتباينة ودور الفاعلين الاجتماعيين

تتباين مطالب المحتجين بشكل كبير بحسب القطاعات التي يمثلونها، لكن الخط المشترك يظل هو المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة. في القطاع العمالي، طالبت النقابات برفع الأجور والمعاشات، حيث دعت الكونفيدرالية العامة للعمل إلى زيادة فورية بنسبة 10% في الحد الأدنى للأجور. في المقابل، طالب الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل بزيادة شهرية تبلغ 100 يورو، بما يعادل نحو 7% من القيمة الحالية.

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على الجبهة التعليمية، تطالب المجموعات الطلابية بزيادة ميزانية التعليم بأكثر من 10 مليارات دولار، مع تخصيص 1.5 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للمدارس وتحديثها. كما طالبت هذه المجموعات بتوفير 250 ألف مقعد جامعي إضافي لاستيعاب الطلب المتزايد. أما حركة السترات الصفراء، التي ظهرت قبل نحو 8 سنوات، فتذهب مطالبها إلى أبعد من الإصلاحات المعيشية الضيقة، إذ تدعو صراحة إلى رحيل الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته، وفتح مسار دستوري جديد لتغيير النظام السياسي القائم.

المواجهات الأمنية والتوقيت المستقبلي

وعلى الرغم من الطابع السلمي الغالب على التحركات الرئيسية، سجلت وزارة الداخلية الفرنسية مواجهات عنيفة بين الشرطة ومجموعات من النشطاء الراديكاليين واليساريين المتطرفين في مدن رين ونانت وليون ومارسيليا. أعلنت السلطات توقيف 448 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد، وفي ليون استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من المتظاهرين كان كثير منهم يرتدون أقنعة. أما في رين، فأوقفت السلطات عشرات الأشخاص على خلفية اتهامات بتخريب فندق، وإلقاء مقذوفات على الشرطة، والاعتداء على أعضاء في النقابات المشاركة.

في محيط تولوز، تعرضت مدرسة لأضرار جسيمة جراء حريق متعمد، وفق ما أعلنه وزير التعليم الفرنسي إدوار جفراي. وأفادت وزارة الداخلية بأن فرق الإطفاء تعاملت مع 86 حريقاً في أنحاء البلاد، بينما قال وزير الداخلية لوران نونيز إن قوات الأمن تصرفت بشجاعة وحزم، مؤكداً أن تدخلها يستهدف ضمان ممارسة حق التظاهر في أجواء سلمية وآمنة. تشير مواقف المشاركين إلى أن الاحتجاجات قد لا تتوقف قريباً، إذ أعلن بعضهم عزمهم مواصلة التحركات حتى عيد الميلاد، وربما إلى موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في الربيع المقبل.