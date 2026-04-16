فرنسا: حزمة إجراءات أمنية جديدة لمراقبة المشتبه في تطرفهم بعد السجن

أقر البرلمان الفرنسي حزمة إجراءات أمنية جديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على السجناء السابقين والمشتبه في تطرفهم، بما في ذلك الفحص النفسي الإجباري واحتجاز أمني بعد انتهاء مدة السجن، وسط جدل سياسي حول التوازن بين الأمن والحريات.

وسط تصاعد المخاوف من العمليات الإرهابية، أقر البرلمان الفرنسي حزمة إجراءات أمن ية جديدة ومثيرة للجدل، تهدف إلى تشديد الرقابة على السجناء السابقين والمشتبه في تطرفهم، وذلك بعد فترة من التوترات ال أمن ية التي شهدتها البلاد. تركز هذه الإجراءات بشكل أساسي على الأشخاص الذين يُعتقد أنهم تبنوا أفكارًا متطرفة أو أظهروا سلوكيات مقلقة أثناء قضاء عقوباتهم، وتسعى إلى منعهم من تشكيل خطر مستقبلي على ال أمن العام.

من أبرز هذه الإجراءات، اعتماد آلية جديدة تسمح للسلطات بفرض فحص نفسي إجباري على الأفراد الذين يشتبه في اعتناقهم للفكر المتطرف أو إظهارهم لسلوكيات مرتبطة باضطرابات نفسية. هذه الآلية تمنح المحافظين صلاحية اتخاذ قرار بإحالة المشتبه بهم إلى الفحص، وفي بعض الحالات، قد تصل إلى الإيداع القسري في المستشفيات النفسية بناءً على تقييم طبي متخصص. وقد دافع وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونييز، عن هذه الإجراءات، مؤكداً أنها ضرورية لفهم أعمق لحالات التطرف وتمييزها عن الاضطرابات النفسية العادية، مما يساهم في وضع استراتيجيات فعالة للتعامل معها. في المقابل، أعرب نقاد، من بينهم النائبة سيلين إيرفيو، عن قلقهم من تحميل القطاع الصحي مسؤوليات أمنية حساسة، محذرين من احتمالية إساءة استخدام هذه الصلاحيات. إلى جانب ذلك، صادق البرلمان على مفهوم "الاحتجاز الأمني في قضايا الإرهاب"، وهو إجراء يتيح إبقاء بعض المدانين في مراكز متخصصة حتى بعد انتهاء فترة سجنهم، وذلك في حال استمر خطرهم على الأمن العام. يتطلب تطبيق هذا الإجراء إثبات استمرار تبني الأفراد لأفكار متطرفة، ومعاناتهم من اضطرابات نفسية خطيرة، بالإضافة إلى صدور أحكام سابقة بحقهم لا تقل عن 15 عامًا. كما يتضمن المشروع تدابير خاصة تستهدف الأفراد الذين أدينوا في قضايا غير إرهابية، ولكنهم أظهروا مؤشرات واضحة على التطرف أثناء وجودهم في السجن، مع احتمالية قوية لارتكابهم أعمالًا إرهابية مستقبلًا. تأتي هذه الخطوات ضمن مسار تشريعي متواصل بدأ في عام 2016، شهدت فيه فرنسا تشديدًا ملحوظًا في قوانين مكافحة الإرهاب، وخاصة فيما يتعلق بمراقبة السجناء بعد خروجهم من السجون. تشمل هذه المراقبة التزامات متنوعة مثل المراقبة القضائية الدقيقة، وفرض قيود على التنقل، وإلزامية الخضوع للعلاج النفسي، بالإضافة إلى منع التواصل مع أفراد أو مجموعات متطرفة أخرى، مع فرض عقوبات مشددة في حال الإخلال بهذه الالتزامات. يجيز القانون أيضًا للمحاكم فرض قيود على ممارسة بعض الأنشطة المهنية أو الاجتماعية التي قد تستخدم كواجهة أو وسيلة لتنفيذ أعمال إرهابية، وذلك في إطار جهود وقائية تهدف إلى الحد من المخاطر قبل وقوعها. وقد أثارت هذه الحزمة من الإجراءات انتقادات لاذعة من قبل أطراف سياسية متعددة. فقد حذرت النائبة ليا بالاج إل ماريكي من "انزلاق خطير" نحو فرض إجراءات تعسفية تعتمد على قناعات افتراضية، بينما أشار ساشا هولييه إلى وجود مخاطر متعلقة بعدم دستورية بعض المواد المقترحة. من بين الإجراءات المصاحبة، أقر النواب أيضًا قيودًا جديدة على عمليات تغيير الأسماء في السجلات المدنية، والتي تتطلب الآن إلزامية تقديم سجل جنائي وإثبات تطابق الهوية مع الوثائق الأجنبية. الهدف من هذه القيود هو منع الأفراد من استخدام هويات مزدوجة أو متغيرة للتخفي والهروب من الرقابة الأمنية. ومن المتوقع أن تستمر المناقشات البرلمانية حول هذه القوانين وسط توتر سياسي ملحوظ، حيث سعى التيار اليساري إلى إبطاء وتيرة تمرير النص، بينما تعمل الحكومة جاهدة على اعتماده بشكل نهائي في الأسابيع القادمة، كجزء من حزمة أوسع من القوانين الأمنية قيد الدراسة حاليًا. توضح هذه التطورات مدى تعقيد التحديات الأمنية التي تواجهها فرنسا، والرغبة في تحقيق توازن دقيق بين ضرورة حماية المجتمع من الإرهاب والحفاظ على الحريات الأساسية للمواطنين





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines