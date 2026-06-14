فرونتكس: انخفاض عمليات العبور غير القانوني إلى أوروبا 40% مع استمرار المخاطر البشرية في المتوسط

انخفاض كبير في عدد المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مع ارتفاع ملحوظ في عدد الضحايا في البحر المتوسط.

أظهرت بيانات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل ( فرونتكس ) تراجعاً ملحوظاً في عدد عمليات العبور غير النظامية لحدود الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حيث انخفضت بنسبة 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجعت الوكالة هذا الانخفاض إلى استمرار التعاون الفعال مع الدول الشريكة، فضلاً عن التدابير الوقائية التي تم تطبيقها في دول المغادرة الرئيسية، مما ساهم في تقليل عدد القوارب المتجهة نحو أوروبا. وبلغ إجمالي عدد العابرين نحو 39 ألفاً. ورغم هذا التراجع، لا تزال الخسائر البشرية مرتفعة، حيث لقي نحو 1300 شخص حتفهم في البحر المتوسط منذ بداية العام وفق المنظمة الدولية للهجرة.

وشهد طريق غرب أفريقيا أكبر انخفاض بنسبة تزيد على 71%، بينما ارتفعت operaciones العبور من غرب البحر المتوسط بنسبة 46% بسبب تزايد المغادرين من سواحل الجزائر. وظل وسط وشرق البحر المتوسط أكثر الطرق ازدحاماً، حيث يمثل كل طريق منهما ثلث إجمالي عمليات العبور. في سياق متصل، لا يزال الوضع المتوتر في الشرق الأوسط يشكل مصدراً لعدم اليقين بالنسبة لتوقعات الهجرة إلى أوروبا.

وتأتي نشر هذه البيانات الأولية بالتزامن مع دخول ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء حيز التنفيذ، حيث أكد المدير التنفيذي لفرونتكس هانز ليجتينز أن جميع الوافدين إلى الحدود الخارجية لأوروبا سيتعرضون للفحص والتسجيل والتحقق من الهوية وفق المعايير الموحدة، بغض النظر عن نقطة الدخول





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