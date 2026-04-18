فريق إسعاف الغربية ينقذ سيدة ووليدها على متن قطار "الإسكندرية ـ أسوان"

استجابة سريعة وفورية من هيئة الإسعاف بالغربية لإنقاذ سيدة شهدت ولادة مفاجئة على متن قطار، حيث توقف القطار في محطة طنطا لتلقي المساعدة الطبية، مما أثمر عن ولادة ناجحة ونقل الأم والمولود للمستشفى.

في حادثة إنسانية استثنائية، تدخلت فرق ال إسعاف المصرية بمحافظة الغربية صباح اليوم ل إنقاذ حياة سيدة شهدت مخاضاً و ولادة مفاجئة أثناء رحلتها على متن قطار "الإسكندرية ـ أسوان". وتأتي هذه الحادثة لتسجل قصة أخرى للتفاني والاستجابة السريعة في خدمة المرضى، حيث اضطر قائد ال قطار إلى التوقف اضطرارياً في محطة قطار ات طنطا ، تاركاً ال قطار متوقفاً لما يقارب نصف ساعة، في مسعى حثيث لضمان سلامة الأم ومولودها الجديد.

تفاصيل هذه الواقعة المروعة بدأت عندما تلقت غرفة عمليات الطوارئ بمحطة قطارات طنطا بلاغاً عاجلاً من قائد قطار الصعيد، والذي وصف الحالة بالحرجة والملحة، مشدداً على ضرورة إبلاغ مسئولي هيئة الإسعاف والتحرك الفوري لإغاثة السيدة وضمان سلامتها وسلامة جنينها. وقد كان للبلاغ صدى سريع واستجابة فورية من قبل الجهات المعنية. في استجابة سريعة ومنظمة، تولى الدكتور محمد وجدي، مدير هيئة الإسعاف بالغربية، قيادة جهود الإنقاذ. تم على الفور الدفع بفريق طبي متخصص من هيئة الإسعاف، بالتعاون الوثيق مع مسئولي إدارة محطة طنطا. تم تجهيز نقطة الإسعاف المتواجدة بالمحطة بأحدث المعدات اللازمة، وتم استدعاء فريق طبي من المسعفين للتعامل مع الحالة الطارئة داخل القطار. صعد الفريق الطبي إلى العربة التي تتواجد بها السيدة الحامل، وباشروا على الفور تقديم الدعم والرعاية اللازمة. وبفضل خبرة وكفاءة الفريق الطبي، تمت عملية الولادة بنجاح تحت ملاحظة كاملة ودقيقة من المسعفين. ولضمان استمرار الرعاية والمتابعة، تم تخصيص سيارة إسعاف مجهزة لنقل السيدة ومولودها الجديد إلى مستشفى طنطا العام، لمواصلة الفحوصات والمتابعة الصحية اللازمة عقب الولادة. ولم تتوقف الجهود عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل ضمان استئناف رحلة القطار بأسرع وقت ممكن. أكدت مصادر داخل هيئة السكك الحديدية بوسط الدلتا، من داخل محطة قطارات طنطا، أن قطار الصعيد استأنف رحلته المتوجهة إلى مدينة أسوان مباشرة بعد التأكد من سلامة السيدة ومولودها وخروجهما من القطار. هذه الحادثة تعكس الروح الإنسانية والتعاون المشترك بين مختلف الجهات لإنقاذ الأرواح، وتؤكد على أهمية وجود فرق طبية جاهزة للاستجابة لأي طارئ، حتى في الظروف غير المتوقعة على متن وسائل النقل العام





