فريق المصري يصل إلى نهائي كأس عاصمة مصر بعد فوزه بركلات الجزاء

تأهل فريق المصري إلى نهائي كأس عاصمة مصر بعد فوزه على فريق زد بركلات الجزاء بنتيجة 6-5. وتتوقع الخبراء أن يكون النهائي بين المصري وزاد حاسما.

تأهل فريق المصري إلى نهائي كأس عاصمة مصر بعد فوزه على فريق زد بركلات الجزاء بنتيجة 6-5. وتجول الفريقان على ملعب استاد السويس في نصف نهائي كأس عاصمة مصر ، وتجاوز الفريقان إلى ركلات الجزاء بعد أن انتهت المباراة بالتعادل 1-1.

وجاء هدف المصري في الدقيقة 43، عن طريق منذر طمين من رأسية قوية. وكان زد قد حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدف دون رد، بعدما سجل مصطفى العش، لاعب المصري، هدفًا بالخطأ في مرماه. وتتوقع الخبراء أن يكون النهائي بين المصري وزاد حاسما، ويرى خالد الغندور أن نتائج مباريات كأس عاصمة مصر ستكون مختلفة عن المعتاد. وقد خاض المصري المباراة، بالتشكيل التالي: محمود حمدي لحراسة المرمى كريم العراقي ، باهر المحمدي ، مصطفى العش ، عمرو سعداوي لخط الظهر.

محمد مخلوف ، حسن علي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط. أحمد القرموطي ، عبد الرحيم دغموم ، محمد الشامي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد منذر طمين. وقائمة بدلاء المصري ضمت عصام ثروت ، خالد صبحي ، محمود حمادة ، يوسف الجوهري ، عمر الساعي ، أسامة زمراوي ، ميدو جابر ، كريم بامبو، صلاح محسن. وفيما يتعلق بفريق زد، فقد خاض المباراة، بالتشكيل التالي:حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: عبدالله بكري، زياد طارق، حمدي علاء، سامح إبراهيم. خط الوسط: أحمد الصغيري، ماتا ماجاسا، علي جمال لالا، عبدالله عواد. خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي، أحمد عاطف





