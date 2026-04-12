فشل مفاوضات أمريكية إيرانية.. الأهلي يقترب من صفقة رياضية.. وضبط متهمين بالاعتداء في المنوفية

أعلنت مصادر عن فشل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، فيما اقترب الأهلي من صفقة رياضية قوية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهمين بالاعتداء في محافظة المنوفية.

أعلنت مصادر من فريق دي فانس عن عودتهم إلى الولايات المتحدة دون التوصل إلى اتفاق مع إيران ، وذلك بعد 21 ساعة من ال مفاوضات المكثفة. وقد أشارت المصادر إلى أن طهران رفضت العرض النهائي المقدم من الجانب الأمريكي. في سياق متصل، صرح الخبير العسكري سمير فرج بأن إيران تكبدت خسائر كبيرة في قدراتها الجوية والبحرية، ولم يتبق لها سوى الصواريخ والطائرات المسيرة. وأضاف فرج أن إرسال دي فانس للتفاوض يعكس رغبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تحقيق السلام، مؤكدًا أن دي فانس لم يكن مؤيدًا للحرب مع إيران .

في سياق آخر، أشاد المتحدث باسم الكنيسة برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الثاقبة التي تراهن على توحيد الشعب المصري وتعزيز قوة النسيج الوطني. على صعيد آخر، أفادت تقارير رياضية عن اقتراب النادي الأهلي من إبرام صفقة إدارية قوية، حيث تجري مفاوضات متقدمة مع حارس مرمى برشلونة السابق. فيما يتعلق بالشأن الأمني، وفي إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت من توضيح حقيقة منشور مدعوم بمقطع فيديو يتضمن شكوى إحدى السيدات من تعرضها وأسرتها للاعتداء بالضرب باستخدام عصا خشبية بدائرة مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية. بالفحص، تبين وجود خلافات عائلية بين طرف أول يضم الشاكية وأسرتها، وطرف ثانٍ يضم أعمام الشاكية وأنجال أحدهم، بالإضافة إلى زوجة والدها وشقيقتها ووالدتها، وجميعهم يقيمون في نطاق المركز. تعود أسباب تلك الخلافات إلى نزاع على الميراث، حيث تم تحرير عدة محاضر بشأنها وما زالت قيد التحقيق. وكشفت التحريات عن قيام المشكو في حقهم بالتعدي على الشاكية ووالدتها بالسب والضرب باستخدام عصا خشبية، ما أسفر عن إصابتهما بسحجات وخدوش متفرقة بالجسم. وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزة أحدهم على العصا الخشبية المستخدمة في الواقعة. وبمواجهتهم، أقروا بارتكابهم الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها. \بالانتقال إلى تفاصيل فشل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، يظهر أن الخلافات بين الجانبين ظلت قائمة على الرغم من الجهود الدبلوماسية المبذولة. رفض إيران للعرض النهائي الأمريكي يشير إلى تعقيد القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات، والتي ربما تشمل قضايا تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية، والوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. تحليل تصريحات سمير فرج يوضح حجم التحديات التي تواجهها إيران في ظل التوتر القائم، حيث يركز على تدهور القدرات العسكرية الإيرانية التقليدية، مع الاعتماد المتزايد على الصواريخ والطائرات المسيرة. هذا التحول يعكس استراتيجية عسكرية إيرانية تسعى إلى الحفاظ على الردع في مواجهة التهديدات المحتملة. إن عدم التوصل إلى اتفاق يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين البلدين، وما إذا كان هذا الفشل سيؤدي إلى تصعيد التوتر أو إلى مساعٍ دبلوماسية جديدة. في الوقت نفسه، يعكس إصرار ترامب على التفاوض رغبته في إيجاد حلول سلمية، على الرغم من المعارضة الشديدة للحرب في المنطقة. \في سياق آخر، يبرز الاهتمام بتطورات السياسة الداخلية والأمنية في مصر. إشادة المتحدث باسم الكنيسة برؤية الرئيس السيسي تعكس الدعم المستمر لجهود الدولة في تعزيز الوحدة الوطنية. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه مصر تحديات اقتصادية واجتماعية تتطلب تضافر الجهود من جميع أطياف المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، يسلط الضوء على جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة والتعامل مع الشكاوى المتداولة عبر الإنترنت. القضية المذكورة في مركز أشمون بمحافظة المنوفية تكشف عن أهمية التحقيق في الخلافات العائلية، وتطبيق القانون على مرتكبي العنف. هذا النوع من القضايا يمثل تحديًا أمنيًا واجتماعيًا، ويتطلب تعاملًا دقيقًا لضمان العدالة وحماية حقوق المواطنين. أما فيما يتعلق بالرياضة، فإن الأخبار عن اقتراب الأهلي من ضم حارس مرمى سابق لبرشلونة تعكس سعي النادي لتعزيز صفوفه والمنافسة على الألقاب المحلية والقارية. هذه الخطوة قد تعزز من فرص النادي في تحقيق أهدافه الرياضية، وتساهم في رفع مستوى المنافسة في الدوري المصري





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران الولايات المتحدة مفاوضات الأهلي المنوفية عنف أسري أمن

United States Latest News, United States Headlines