فصائل فلسطينية تحذر من تصعيد إسرائيلي وسط غزة ينتهك اتفاق 10 أكتوبر 2025، مطالبين الوسطاء والدول الضامنة بالتدخل لوقف النزوح والأذى المدني.

حذرت فصائل فلسطينية، الأربعاء، من أن العملية العسكرية الإسرائيلية الجديدة وسط قطاع غزة تمثل انتهاكًا خطيرًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، وتمهد لتصعيد أوسع وفرض احتلال دائم، مطالبة الوسطاء والدول الضامنة بالتدخل الفوري لوقفها.

توغل إسرائيلي وسط القطاع

الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في 3 مربعات وسط قطاع غزة، في أول عملية من نوعها يعلنها منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025.

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وقال مكتب منسق أنشطة جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، عبر منصة فيسبوك، إن العملية تجري قرب الخط الأصفر، وإن أجزاء من شارع صلاح الدين ستُغلق أمام حركة المرور خلال تنفيذها، مدعيًا أنها تستهدف بنى تحتية لما سماه الإرهاب.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي توغل في منطقة المغراقة وعند جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين، وفي حي الدعوة شمالي مخيم النصيرات.

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رؤى الفصائل والموقعون

جاءت التحذيرات في بيانات منفصلة لحركات حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تعقيبًا على إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية وسط القطاع، تخللها توغل غرب الخط الأصفر، وسقوط شهيد وجرحى ونزوح مئات العائلات الفلسطينية.

وقالت حركة حماس في بيان، إن آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي تقدمت إلى الغرب من الخط الأصفر، وإن سكانًا شمال شرقي مخيم النصيرات اضطروا إلى مغادرة منازلهم تحت التهديد.

وانتقدت حركة حماس بيان مجلس السلام الأخير، معتبرة أنه تجاهل الحصار والاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

تأثيرات على المدنيين

وقال مصدر طبي في مستشفى العودة بمخيم النصيرات، للأناضول، إن المستشفى استقبل جثمان فلسطيني وعددًا من المصابين إثر غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية في المغراقة.

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وقال شهود إن آليات عسكرية إسرائيلية، بينها جرافات، تقدمت من جهة الشرق وسط إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي.

وزادت حركة حماس من حدة الحديث عن التهجير القسري.

آثار على الاتفاق

وتأتي العملية بعد يوم من إصدار مجلس السلام تقريرًا تقييميًا من 12 صفحة، قُدم إلى مجلس الأمن الدولي، حمّل فيه كلا من إسرائيل وحركة حماس مسئولية عدم إنهاء الحرب وتعثر خطة السلام، محذرًا من أن اتفاق وقف إطلاق النار يواجه خطر الانهيار الوشيك.

وينص الاتفاق على ترتيبات لوقف العمليات العسكرية، وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى مواقع محددة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما تتهم الفصائل الفلسطينية إسرائيل بمواصلة خرقه عبر عمليات القصف والتوغل وفرض قيود على حركة الفلسطينيين.