فصل التيار الكهربائي عن مناطق في نجع حمادى والوقف

أعلنت الوحدتان المحليتان لمركزى نجع حمادى والوقف، عن فصل التيار الكهربائي عن مناطق سكنية وحيوية في المنطقتين، لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية المخططة مسبقاً. وسوف يشمل فصل التيار مناطق متعددة في كل من المنطقتين، وسيبدأ في تمام الساعة 5 صباحاً من يوم السبت. وتحث الوحدتان المحليتان المواطنين على اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتدبير احتياجاتهم من الطاقات البديلة أو الاحتياجات اليومية خلال فترة الفصل المحددة.

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى عن فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق سكنية وحيوية في المدينة، لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية المخططة مسبقاً. وسيبدأ فصل التيار في الساعة 6 صباحاً من يوم السبت وستستمر الأعمال لمدة ساعتين، ثم يتم إعادة التيار في تمام الساعة 8 صباحاً.

وتشمل المناطق المتأثرة منطقة العمارات السكنية بالترعة الضمرانية، منطقة شارع الجمهورية بداية من الشيخ هرمل وحتى السجيرات، بالإضافة إلى شارع العصارة. وفي نفس اليوم، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق رئيسية بنطاق المركز، لرفع كفاءة الشبكة وإجراء أعمال الصيانة الدورية المقررة. وسوف يشمل فصل التيار مناطق المدينة الجديدة ونواحيها، منطقة الخمسين، منطقة الرنان، عزبة علام.

وسيبدأ فصل التيار في تمام الساعة 5 صباحاً وستستمر الأعمال لمدة ثلاث ساعات، ثم يتم إعادة التيار في تمام الساعة 8 صباحاً. وتحث الوحدتان المحليتان المواطنين على اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتدبير احتياجاتهم من الطاقات البديلة أو الاحتياجات اليومية خلال فترة الفصل المحددة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

فصل التيار الكهربائي نجع حمادى الوقف أعمال الصيانة مكتب إعلام محافظة قنا

United States Latest News, United States Headlines