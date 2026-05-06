فصل طالبتين 15 يومًا بعد تقليد لعبة إلكترونية داخل مدرسة بالإسكندرية

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بيانًا بشأن فصل طالبتين لمدة 15 يومًا بعد تقليد لعبة إلكترونية داخل مدرسة، مع حرمانهما من الامتحانات وإحالة المسؤولين إلى التحقيق. كما شددت المديرية على تعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة، وتكثيف الندوات التوعوية للحد من السلوكيات السلبية.

أصدرت مديرية التربية وال تعليم في الإسكندرية بيانًا إعلاميًا بشأن واقعة داخل مجمع الشهداء رسمي لغات مميز بإدارة الجمرك ال تعليم ية، حيث قامت طالبتين بتقليد لعبة إلكترونية، ما أدى إلى حدوث خدوش سطحية بسيطة.

وفي إطار الإجراءات العاجلة، أصدر الدكتور عربي أبو زيد، مدير المديرية، تعليماته بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة مدير عام الإدارة التعليمية، حيث قامت اللجنة بدراسة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي. بناءً على توصيات لجنة الحماية المدرسية، تقرر فصل الطالبتين لمدة 15 يومًا، مع حرمانهما من دخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، إضافة إلى إحالة المقصرين من مسؤولي الإشراف داخل المدرسة إلى التحقيق العاجل، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية.

وشدد الدكتور عربي أبو زيد على جميع مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة تكثيف الندوات التوعوية السلوكية للطلاب داخل المدارس، وتنظيم لقاءات دورية مع أولياء الأمور، بهدف تعزيز دور الأسرة في تعديل السلوك الطلابي والارتقاء بالوعي التربوي. وأكد مدير المديرية على أهمية تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بكل حزم، واتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مخالفات سلوكية داخل المدارس.

كما دعت المديرية إلى تعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تقويم السلوك الطلابي، والحد من الظواهر السلبية، بما يحقق الانضباط داخل المنظومة التعليمية ويحافظ على سلامة الطلاب. وفي سياق متصل، أشرف زكي، مدير عام الإدارة التعليمية، أكد على أهمية تكثيف الجهود التوعوية للحد من مثل هذه الحوادث، مشيرًا إلى أن مثل هذه الوقائع تتطلب تعاونًا مشتركًا بين جميع الأطراف المعنية. كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز دور الإشراف المدرسي في متابعة سلوك الطلاب وتوجيههم نحو السلوك الإيجابي.

وفي ختام البيان، أعرب الدكتور عربي أبو زيد عن أمله في أن تكون هذه الإجراءات بمثابة درس للجميع، وأن تساهم في تعزيز الثقافة التربوية داخل المدارس، بما يضمن بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب





تعليم الإسكندرية انضباط مدرسي فصل الطلاب السلوك الطلابي شراكة المدرسة والأسرة

