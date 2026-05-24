فضائل اليوم السابع من ذي الحجة وأسرار استجابة الدعاء في العشر الأوائل

دليل إيماني مفصل حول أهمية الدعاء في اليوم السابع من ذي الحجة وفضائل الثلث الأخير من الليل، مع استعراض لمجموعة من الأدعية المستجابة وقصص الأنبياء في استجابة الدعاء.

تتجه أنظار الملايين من المسلمين حول العالم نحو مكة المكرمة مع اقتراب مناسك الحج الأكبر، حيث يستعد حجاج بيت الله الحرام للصعود إلى صعيد عرفات الطاهر، وهو اليوم الذي يمثل ذروة العبادة في هذه الرحلة الإيمانية.

ومع حلول اليوم السابع من شهر ذي الحجة، يتزايد الشغف والبحث عن أفضل الأعمال التي يمكن للمسلم القيام بها في هذه الأيام المباركة، وتحديداً في العشر الأوائل من ذي الحجة التي تعد من أحب الأيام إلى الله عز وجل. ويأتي الدعاء على رأس هذه الأعمال، فهو الصلة المباشرة بين العبد وخالقه، وهو السلاح الذي يلجأ إليه المؤمن في السراء والضراء، خاصة في هذه الأوقات التي تتنزل فيها الرحمات وتفتح فيها أبواب السماء.

إن استشعار قيمة هذه اللحظات يتطلب من المسلم إخلاص النية وتجديد التوبة والتقرب إلى الله بالذكر والاستغفار، سعياً لنيل الرضا والمغفرة في هذه الأيام التي تسبق يوم عرفة العظيم. ومن أعظم الفرص التي ينبغي للمسلم اغتنامها في اليوم السابع من ذي الحجة، وفي كل ليلة من ليالي هذه العشر، هو وقت الثلث الأخير من الليل، وهو الموعد الذي يُعرف بالنزول الإلهي.

فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وينادي منادياً يسأل: من يدعوني فأستجيب له؟ ومن يسألني فأعطيه؟ ومن يستغفرني فأغفر له؟. هذا النداء الإلهي يفتح آفاقاً من الأمل لكل من ضاقت به السبل أو تثاقلت عليه الهموم، فهو دعوة صريحة للاستجابة والرجاء.

إن الدعاء في هذا الوقت ليس مجرد كلمات تُردد، بل هو مناجاة قلبية عميقة، حيث يطرح العبد حاجته وفقره بين يدي الغني الكريم، واثقاً بأن من خلق الكون من عدم قادر على تغيير حاله من العسر إلى اليسر في طرفة عين، وهو ما يجعل هذا التوقيت كنزاً روحياً لا ينبغي التفريط فيه. إن التأمل في قصص الأنبياء يعزز من يقين المؤمن بقوة الدعاء؛ فقد خلق الله آدم عليه السلام ولم يكن شيئاً مذكوراً، ووهب إبراهيم وزكريا عليهما السلام الذرية رغم تقدم العمر واستحالة الأمر من المنظور المادي، ونجى يونس عليه السلام من ظلمات بطن الحوت، ويوسف عليه السلام من غيابات الجب.

كل هذه المعجزات تؤكد أن أمر الله إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. لذا، فإن دعاء اليوم السابع من ذي الحجة يجب أن ينبع من قلب موقن بالاستجابة، يتضرع إلى الله بأن يعصمه من الضلال والظلم والجهل، وأن يسخر له خلقه ويؤلف بين قلبه وقلوب الآخرين.

ومن الأدعية المستحبة في هذا اليوم طلب العفو والعافية في الدين والدنيا والأهل والمال، والالتجاء إلى الله ليستر العورات ويؤمن الروعات، ويسأل الله أن يجعل في قلبه ولسانه وسمعه وبصره نوراً يضيء له دربه في الدنيا والآخرة. كما يشرع للمؤمن في هذه الساعات المباركة أن يردد دعوة ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فهي مفتاح الفرج لكل مكروب.

وبالتزامن مع اقتراب يوم التروية ويوم عرفة، ينبغي على المسلم، سواء كان حاجاً أو غير حاج، أن يكثر من طلب الرحمة والمغفرة، وأن يسأل الله أن يغسل خطاياه بماء الثلج والبرد، وينقي قلبه من الدنس كما ينقى الثوب الأبيض. إن التوجه إلى الله في هذه الليالي بقلب خاشع، ولسان ذاكر، ونفس قانعة، هو السبيل الوحيد لتحقيق السكينة النفسية والنجاح في الدارين.

فما أجمل أن يقضي الإنسان يومه السابع من ذي الحجة وهو يرجو من الله أن يرفع ذكره، ويضع وزره، ويطهر قلبه، ويسأله من خير ما سأله منه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مستعيناً به من شر ما استعاذ منه النبي الكريم، ليكون بذلك قد استثمر هذه الأيام في بناء رصيد من الحسنات يرافقه إلى يوم القيامة





