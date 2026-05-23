فضائل العشر الأوائل من ذي الحجة والمنهج النبوي في اغتنام الأيام المباركة

دليل إيماني شامل حول فضل العشر الأوائل من ذي الحجة وأبرز الأعمال المستحبة والسنن النبوية التي تعزز الروحانية وتزيد من رصيد الحسنات وفق توجيهات دار الإفتاء المصرية.

تبدأ الرحلة الإيمانية في هذه الأيام المباركة بالتفكر في قيمة الحكمة التي منحها الله سبحانه وتعالى لسيدنا لقمان، حيث جعل الحكمة عطاءً ربانياً يرفع شأن من يرزق بها، وقد خلد القرآن الكريم ذكره بسورة تحمل اسمه لتكون نبراساً للمؤمنين في كل زمان ومكان.

ومن أبرز وصايا لقمان لابنه التي تفتح أبواب السماء وتجلب السكينة للقلوب هي تعويد اللسان على طلب المغفرة الدائمة من خلال ترديد دعاء اللهم اغفر لي، وذلك إيماناً بأن هناك ساعات استجابة ربانية لا يرد فيها الدعاء، فإذا صادف العبد تلك اللحظات المباركة نال المغفرة والرضوان ونجا من الشقاء في الدنيا والآخرة. إن هذا المنهج في التوبة المستمرة والاستغفار الدائم يمهد الطريق للقلوب كي تستقبل نفحات العشر الأوائل من ذي الحجة بقلوب خاشعة ونفوس مقبلة على الطاعة، مدركة أن رحمة الله واسعة وعطاؤه لا ينضب أبداً.

وتأتي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة كأفضل أيام الدنيا على الإطلاق من حيث القيمة الروحانية والأجر والثواب، حيث أكدت دار الإفتاء المصرية أن العمل الصالح في هذه الفترة هو الأحب إلى الله عز وجل، متفوقاً في فضله حتى على الجهاد في سبيل الله إلا في حالة من بذل نفسه وماله بالكامل في سبيل الله. إن هذه الأيام تمثل فرصة ذهبية وموسماً إيمانياً لكل مسلم لزيادة رصيده من الحسنات والتقرب من الخالق من خلال المداومة على الأذكار النبوية الشاملة التي تجمع بين التوحيد والتحميد والتسبيح والاستغفار، مثل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني.

هذه الكلمات القليلة في عددها والعظيمة في ميزانها تمنح المؤمن طاقة روحية هائلة وتجعله في حالة اتصال دائم بمولاه، مما يطرد الهموم ويجلب الطمأنينة والرضا النفسي في ظل تحديات الحياة المعاصرة. ولكي يكتمل هذا النفع الروحي، حددت دار الإفتاء المصرية تسعة أعمال مستحبة يوصى بها بشدة لتعظيم الفائدة من هذه الأيام العشرة. أولها الإكثار من ذكر الله تعالى والتهليل والتكبير والتحميد، فهذه الأذكار تطهر القلوب من الران وتجلب السكينة والوقار.

وثانياً يأتي الصيام، وخاصة صيام الأيام التسعة الأولى من الشهر، وصولاً إلى ذروة العبادة في صيام يوم عرفة الذي يكفر الله به ذنوب السنة الماضية والسنة القادمة، وهو من أعظم العطايا الربانية التي يغفل عنها الكثيرون. أما من ينوي تقديم الأضحية، فيستحب له شرعاً الامتناع عن قص شعره أو تقليم أظافره تعظيماً لهذه الشعيرة وتكريماً لها. كما أن الدعاء في يوم عرفة يعتبر أفضل الدعاء على الإطلاق، فهو الوقت الذي تفتح فيه أبواب السماء وتتنزل الرحمات على العباد.

ولا تقتصر العبادات في هذه الأيام على الجانب الروحي والقلبي فقط، بل تمتد لتشمل المظهر العام والسلوك الاجتماعي، حيث يسن لبس أجمل الثياب والتطيب في يوم العيد تعبيراً عن الفرح والسرور بنعمة الله. وفيما يتعلق بالأضحية، فإن إراقة الدماء في يوم النحر هي عمل يحبه الله ويوضع في ميزان العبد يوم القيامة ليكون شاهداً له.

وأخيراً، فإن الحفاظ على نظافة الطرقات والأماكن العامة يعد جزءاً أصيلاً من الإيمان وتطبيقاً عملياً للشريعة التي تدعو إلى الرقي والنظام والنظافة، مما يجعل المسلم قدوة حسنة في سلوكه وتعامله مع بيئته ومجتمعه، وبذلك تتحول هذه الأيام من مجرد طقوس عبادية إلى منهج حياة متكامل يجمع بين العبادة والعمل الصالح والإصلاح المجتمعي





