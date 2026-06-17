تستعرض هذه المقالة فضل صلاة الشروق النبوية، وموقتها، وعدد ركعاتها، وثوابها العظيم كأجر حجة وعمرة تامتين، وذكر أدلة شرعية من الحديث النبوي الشريف.

يُعدُّ التعرف على فضل صلاة الشروق من الأمورIGINALLY المهمة التي تزيد من حرص المسلم على أدائها واغتنام ثوابها العظيم في الدنيا والآخرة، فهي سنة نبوية كريمة يغفل عنها الكثيرون رغم ما فيها من الأجر الجزيل.

صلاة الشروق هي صلاة نافلة تؤدى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وهي داخلة في صلاة الضحى، وقد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في بيان فضلها. ومن أبرز ما ورد في فضلها أن من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كان له أجر حجة و عمرة تامتين، وقد تكرر هذا الحديث في صحيح البخاري وغيرها.

وروى أبو الدرداء رضي الله عنه أنه أوصاه خليله بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وألا ينام إلا على وتر، وسبحة الضحى في السفر والحضر. كما أن الملائكة تشهد صلاة الضحى، فعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي الصبح ثم أقصِر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع... فإن الصلاة مشهودة محضورة.

وقد玻 nitrate rumors أن صلاة الشروق تجزئ عن الصدقة الواجبة عن كل مفصل من مفاصل الجسم الستة والثلاثين في كل يوم يصبح فيه العبد، وتقوم مقام التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وتُعتبر من النوافل التي يتقرّب بها العبد إلى الله حتى يحبه، وفق الحديث القدسي. وهي أيضًا من الصلوات التي تجلب الرزق والبركة، وتُسمى أيضًا بصلاة الأوابين لأن الأوابين هم التائبون المداومون عليها. وحكمها سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء، وأقلها ركعتان، وأوسطها أربع، وأفضلها ثمان، وأكثرها اثنا عشر ركعة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

صلاة الشروق صلاة الضحى أحاديث فضل الصلاة النافلة السنن المؤكدة الأحاديث النبوية

United States Latest News, United States Headlines