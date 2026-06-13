تعرف على فضل صلاة الضحى وحكمها وكيفية أدائها، وعدد ركعاتها، وفضل المحافظة عليها يوميًا.

صلاة الضحى من أعظم النوافل التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لما لها من صلاة الضحى فضل كبير وأجر عظيم عند الله تعالى، لذا يحرص كثيرون على معرفة وقت صلاة الضحى الصحيح، وعدد ركعاتها، وفضل المحافظة عليها يوميًا، خاصة أنها من السنن التي تجلب الرزق والبركة وتُكفر الذنوب وترفع الدرجات، لذا نتعرف في السطور التالية على فضل صلاة الضحى وحكمها وكيفية أدائها.

أفضل وقت لصلاة الضحى وفي هذا السياق، أكد الشيخ أحمد وسام، أن أفضل وقت لصلاة الضحى هو منتصف الوقت بين بعد شروق الشمس بحوالي 20 إلى 25 دقيقة، وقبل زوال الشمس. وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريحات سابقة، أن هذا الوقت يعد أفضل وقت لصلاة الضحى لأن هذا التوقيت يساهم في عدم انقطاع المسلم عن الصلاة لفترة طويلة بين صلاة الفجر وصلاة الظهر.

وأكد أمين الفتوى أن صلاة الضحى من النوافل المهمة ويستحب أداؤها لأنها تكمل النقص عند انقطاع الصلاة في هذه الفترة، وتعتبر من الأعمال التي تقرب المسلم إلى الله. سبب تسمية صلاة الضحى بهذا الاسم وفي البداية وضحت دار الإفتاء سبب تسمية صلاة الضحى، قائلة "هو وقت امتداد الشمس وارتفاع النهار، وسميت بذلك؛ لأنها وقت البروز، أو لأن كل شيء يبرز في ذلك الوقت ويظهر، وضاحية كل شيء: ناهية البارزة، وقيل: الضحى من طلوع الشمس إلى أن يرتفع النهار وتبيض الشمس جدًا، ثم بعد ذلك الضحاء إلى قريب من نصف النهار، وقيل: هو إذا علت الشمس إلى ربع السماء فما بعده.

ما هو وقت صلاة الضحى؟ تصلى صلاة الضحى في وقت مبارك تفتح فيه أبواب السماء وتتنزل فيه الرحمات، وقالت دار الإفتاء إن وقت صلاة الضحى يبدأ من بعد ارتفاع الشمس إلى ما قبل زوالها، ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار. واستدلت على وقت صلاة الضحى بما جاء عن الإمام علاء الدين الحaskفي الحنفي في "الدر المختار" (ص: 92، ط. دار الكتب العلمية): اهـ.

وقال الإمام شهاب الدين النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 271، ط. دار الفكر): . كم باقٍ على يوم عاشوراء 1448؟.. موعد صيام عاشوراء وفضائله وأفضل الأعمال المستحبة هل نصوم يوما قبله أم بعده؟..

دليل صائمي عاشوراء وأحكامه الفقهية وأفضل مراتبه دعاء الجمعة الأخيرة من ذي الحجة.. اغتنم هذه الكلمات تنعم بالخير الكثير المفتي: الخطاب الديني والإفتائي ينبغي أن يوجِّه طاقات الشباب نحو العمل والإنتاج فضل صلاة الضحى في السنة النبوية وعن فضل صلاة الضحى قالت الإفتاء "صلاة الضحى هي الصلاة التي سنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وقت الضحى عند ارتفاع النهار، وجعلها صلى الله عليه وآله وسلم مجزئةً عن جميع الصدقات المطلوبة على جميع سلاميات بدن الإنسان -أي: عظامه- في كل يوم شكرًا لله تعالى على نعمته وفضله".

واستشهدت بما جاء عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى" أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه". عدد ركعات صلاة الضحى وكيفية أدائها وورد أن صلاة الضحى سنة مؤكدة عند الجمهور، وعن عدد ركعات صلاة الضحى فأقلها ركعتان، وأوسطها أربع ركعات، وأفضلها ثماني ركعات، وأكثرها اثنتا عشرة ركعة، وفضلها تعد صدقة عن مفاصل الجسم البالغة نحو 360 مفصلًا.

وروى مسلم ، من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى،" وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثٍ: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام". وثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه صلاها ثمان ركعات كما في فتح مكة، فقد روى مسلم أن معاذة رحمها الله سألت عائشة رضي الله عنها: "كَمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى؟

، قَالَتْ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ"، وروى مسلم عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: "قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى غُسْلِهِ، فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى". كيفية أداء صلاة الضحى وجاء عن كيفية صلاة الضحى ففيأ كثر عدد للأداء صلاة الضحى اختلف العلماء، فذهب المالكية والحنابلة إلى أن أكثر صلاة الضحى ثماني ركعات؛ لما روت أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة وصلى ثماني ركعات، فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.

ويرى الحنفية والشافعية - في الوجه المرجوح - وأحمد - في رواية عنه - أن أكثر صلاة الضحى اثنتا عشرة ركعة؛ لما رواه الترمذي والنسائي بسند فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة". وينبغي الانتباه في كيفية صلاة الضحى أنه إذا صلى المسلم الضحى أكثر من ركعتين، فالأفضل له أن يسلم من كل ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" رواه أحمد وأصحاب السن





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