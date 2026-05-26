فضل صيام يوم عرفة وتكفير الذنوب بصيامه

قالت دار الإفتاء المصرية إن صيام يوم عرفة قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفه احتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة التي قبله والتي بعده. وأوضحت الإفتاء أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم التسع الأولى من شهر ذي الحجة، وثلاثة أيام من كل شهر، وأول اثنين من الشهر، والخميس، وروى النسائي عن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتين قبل الغداة. فضل صيام يوم عرفة أشارت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إلى أن الفقهاء اتفقوا على استحباب صوم يوم عرفة إلا للحاج لما ثبت عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية أخرجه مسلم، وفي الحديث: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.

قالت دار الإفتاء المصرية، إن صيام يوم عرفة قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفه احتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة التي قبله والتي بعده رواه مسلم في صحيحه.

وأوضحت الإفتاء أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم التسع الأولى من شهر ذي الحجة، وثلاثة أيام من كل شهر، وأول اثنين من الشهر، والخميس، وروى النسائي عن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتين قبل الغداة. وأضاف أن تكفير الذنوب بصيام يوم عرفة المراد بها الذنوب الصغائر، وهي ذنوب سنة ماضية أو آتية إن وقعت من الصائم، فإن لم تكن صغائر خفف من الكبائر، فإن لم تكن كبائر رفعت الدرجات، أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة النصوح، وقيل يكفرها الحج المبرور، لعموم الحديث المتفق عليه.

