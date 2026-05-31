هذا التقرير يرصد فضل زيارة المسجد النبوي وقبر النبي المصطفى، وعلاقة المسلمين الروحية بالمدينة المنورة.

كان الحُجَّاج يبكون فرحًا وهم يقتربون من ال مدينة المنورة ، مهبط الوحي، ومدينة الحبيب المصطفى - صلى الله عليه وآله وسلم - هي لحظات لا تنسى في قلوب الحجاج بعد أيام من العناء والتعب تحت لهيب الشمس.

نرصد في هذا التقرير فضل زيارة المسجد النبوي وقبر النبي المصطفى وعلاقة المسلمين الروحية بالمدينة المنورة. المسجد النبوي يستعد لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أدائهم مناسك الحج. بدأ تقليد زيارة المدينة بعد الحج منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم، فبعد أن كان الحُجَّاج يؤدون مناسكهم في مكة المكرمة، كانوا يتجهون شمالًا إلى المدينة المنورة؛ لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وللصلاة في المسجد النبوي.

واستمر هذا التقليد عبر العصور الإسلامية المختلفة، وأصبح زيارة المدينة المنورة جزءًا لا يتجزأ من رحلة الحج بالنسبة لمعظم الحجاج، وخاصة المصريين. كان الحُجَّاج يحرصون على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة، إظهارًا لمحبتهم له، وتأسيًا بهديه، ودعاء له. وكانوا يقفون أمام قبره الشريف بأدب واحترام، ويصلون عليه، ويسلمون عليه، ويتضرعون إلى الله أن يشفع لهم يوم القيامة.

وقد ذكر العلماء آدابًا عامة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها: الطهارة والاحترام: كان الحُجَّاج يغتسلون ويتطيبون قبل دخول المسجد النبوي. الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند دخولهم المسجد. التوجه إلى الحجرة الشريفة: كانوا يقفون أمام الحجرة بأدب وخشوع. الدعاء: كانوا يدعون لأنفسهم ولأهليهم خاصة وللمسلمين عامة.

البكاء: كان كثير من الحُجَّاج يبكون عند رؤية قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شوقًا وحبًا





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

زيارة المسجد النبوي قبر النبي المصطفى مدينة المنورة حج روحانية

United States Latest News, United States Headlines