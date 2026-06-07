فضل صلاة الفجر في وقتها وأهميتها في حياة المسلم

مقال يبين فضل صلاة الفجر في وقتها، وأهميتها الدينية والصحية، مع ذكر الأدلة من القرآن والسنة، وقصص من حرص السلف عليها.

فضل صلاة الفجر في وقتها عظيم، فهي من أعظم الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه. وقد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وجعل لها أجراً كبيراً لا يعادله شيء.

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعلمون ما في صلاة الفجر والعشاء لأتوهما ولو حبواً". وهذا يدل على عظم فضل هاتين الصلاتين. ومن فضل صلاة الفجر أنها تشهدها الملائكة، قال تعالى: "وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً". يعني تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار.

ومن فضلها أيضاً أنها سبب لدخول الجنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من صلى البردين دخل الجنة". والبردان هما صلاة الفجر والعصر. وثبت عنه أنه قال: "من صلى صلاة الفجر فهو في ذمة الله". أي في حفظ الله ورعايته.

فمن حافظ على صلاة الفجر فقد نال أمان الله ورضوانه. ومن تكاسل عنها فقد عرض نفسه لعذاب الله. ولا يخفى على مسلم ما لصلاة الفجر من أثر في تنوير القلب وطرد الهموم والغموم. فهي تمنح المسلم طاقة إيجابية تدفعه لنشاط يومه كله.

وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن الاستيقاظ لصلاة الفجر له فوائد صحية عظيمة، مثل: تنظيم ضغط الدم، وتحسين وظائف الجهاز التنفسي، وتقوية المناعة. كما أن وقت الفجر هو وقت السحر الذي ينزل فيه الله إلى السماء الدنيا ويقول: "هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟

". فمن قام في هذا الوقت وصلى الفجر فقد اغتنم فرصة عظيمة للدعاء والاستغفار. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام في صلاة الفجر، وكان يقرأ فيها السور الطويلة كسورة يوسف والنحل وغيرها. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على صلاة الفجر جماعة في المسجد، حتى أنهم كانوا يتركون منازلهم وهم يتوكأون على بعضهم من شدة البرد أو الحرارة.

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لئن أنا شهدت الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة كاملة". وروي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي الفجر ثم يجلس في المسجد حتى تطلع الشمس ثم يقوم فيصلي الضحى. وهكذا كان هدي السلف الصالح. ومن أعظم ما يعين على صلاة الفجر: النوم مبكراً، والاستعانة بالمنبه، واتخاذ وسائل التنبيه مثل الأذان، والدعاء بأن يوفق الله لذلك.

كما أن تذكر الأجر العظيم والنور الذي يضيء في قلب المؤمن يدفعه للقيام. فعلينا جميعاً أن نحرص على صلاة الفجر في وقتها، وأن نربّي أنفسنا وأبناءنا على ذلك. فهي ميزان الإيمان وعلامة الصدق مع الله. ومن حافظ عليها فقد فاز بالدنيا والآخرة. نسأل الله أن يوفقنا جميعاً لاغتنام فضل صلاة الفجر في وقتها





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