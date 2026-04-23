فضل صلاة الضحى: وقتها، عدد ركعاتها، وكيفية أدائها

استكشاف فضل صلاة الضحى وأهميتها في الإسلام، مع توضيح وقتها المناسب، وعدد ركعاتها، وطريقة أدائها وفقًا للسنة النبوية الشريفة.

صلاة الضحى من أعظم النوافل التي يجب أن يداوم عليها المسلم لما تشمله من فضل عظيم وأجر كبير، فهي صلاة الأوابين وسبب للقرب من الله تعالى، لذا يبحث كثيرون عن فضل صلاة الضحى ووقتها وعدد ركعاتها وكيفية أدائها، لما تحمله من ثواب وأجر كبير.

وفي السطور التالية نتعرف على فضل صلاة الضحى وكيفية أدائها وفقا لما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. سبب تسمية صلاة الضحى وفي السياق، كشفت دار الإفتاء عن سبب تسمية صلاة الضحى، قائلة'سميت بذلك؛ لأنها وقت البروز، أو لأن كلَّ شيءٍ يَبرز في ذلك الوقت ويَظهر، وضَاحِيَةُ كلِّ شيءٍ: نَاحِيَتُهُ البارِزَة، وقِيلَ: الضُّحى مِنْ طلوعِ الشَّمْسِ إلى أن يَرتَفِعَ النهارُ وتَبْيَضَّ الشَّمْسُ جِدًّا، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ الضَّحاءُ إِلى قَريب مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ، وَقِيلَ: هُو إِذا عَلَتِ الشَّمْسُ إِلى رُبُعِ السَّماءِ فَما بَعْدَه.

وقت صلاة الضحى تصلى صلاة الضحى في وقت مبارك تفتح فيه أبواب السماء وتتنزل فيه الرحمات، وقالت دار الإفتاء إن وقت صلاة الضحى يبدأ من بعد ارتفاع الشمس إلى ما قبل زوالها، ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار. واستدلت على وقت صلاة الضحى بما جاء عن الإمام علاء الدين الحَصْكَفِي الحنفي في'الدر المختار'.

فضل صلاة الضحى في السنة النبوية وعن فضل صلاة الضحى قالت الإفتاء'صلاة الضحى هي الصلاة التي سَنَّها سيدُنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم في وقت الضحى عند ارتفاع النهار، وجَعَلها صلى الله عليه وآله وسلم مجزئةً عن جميع الصدقات المطلوبة على جميع سُلَامِيات بدن الإنسان -أي: عِظَامه- في كلِّ يومٍ شكرًا لله تعالى على نعمته وفضله'. واستشهدت بما جاء عن أبي ذَرٍّ الغِفَارِي رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى».

عدد ركعات صلاة الضحى وكيفية أدائها ورد أن صلاة الضحى سُنة مؤكدة عند الجمهور، وعن عدد ركعات صلاة الضحى فأقلها ركعتان، وأوسطها أربع ركعات، وأفضلها ثماني ركعات، وأكثرها اثنتا عشرة ركعة، وفضلها تعد صدقة عن مفاصل الجسم البالغة نحو 360 مفصلًا. و روى مسلم ، من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى».

كيفية أداء صلاة الضحى وجاء عن كيفية صلاة الضحى ففيأ كثر عدد للأداء صلاة الضحى اختلف العلماء، فذهب المالكية والحنابلة إلى أن أكثر صلاة الضحى ثماني ركعات؛ لما روت أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة وصلى ثماني ركعات، فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. دعاء صلاة الضحى ومع أن وقت صلاة الضحى وكيفيتها أمران معروفان لدى أغلب الناس، فإن الأدعية الواردة فيها وما يُقرأ خلالها لا يحظى بالقدر نفسه من الاهتمام، مع كونها من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم





صلاة الضحى فضل صلاة الضحى وقت صلاة الضحى عدد ركعات صلاة الضحى كيفية صلاة الضحى السنة النبوية

