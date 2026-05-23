فضل صيام يوم عرفة: فضل صيام وقفة عرفات وكفر ذنوب سنتين

تقدم التقرير عن فضل صيام وقفة عرفة الموافقة ليوم التاسع من ذي الحجة 1447 يوم الثلاثاء القادم 27 مايو 2026، فضلا عن الحديث عن فضل صيام يوم عرفة وكفر ذنوب سنتين، وكيف يكره صيامه للحاج إن كان يضعفه الصوم عن الوقوف والدعاء.

فضل صيام يوم عرفة ، يومان ونصف ويهل علينا يوم عرفة يوم العتق من النار يوم استجابة الدعاء، ويبحث الكثيرون عن فضل صيام وقفة عرفة، ولماذا خص الإسلام يوم عرفة بفضائل ومنح عظيمة للحاج وغير الحاج، وهي أمور نوضحها من خلال التقرير التالي عن صيام وقفة عرفة الموافقة ليوم التاسع من ذي الحجة 1447 يوم الثلاثاء القادم 27 مايو 2026، ماذا قال النبي عن هذا اليوم؟

فضل صيام يوم عرفة يعد صيام يوم عرفة من السنن العظيمة، حيث قالت دار الإفتاء إن صومُ يوم عرفة سنة فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقولية حثَّ عليها في كلامه الصحيح المرفوع؛ فقد روى أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ" أخرجه مسلم، فيُسَنّ صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو: اليوم التاسع من ذي الحجة، وصومه يكفر سنتين: سنة ماضية، وسنة مستقبلة كما ورد بالحديث. ماذا قال النبي عن صيام يوم عرفة





