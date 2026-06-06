فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأثرها في حياة المسلم

مقال يتناول فضل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويستعرض الأدلة من القرآن والسنة على عظمتها، ويشرح فوائدها في الدنيا والآخرة، مع ذكر صيغها المأثورة وقصة أبي بن كعب مع النبي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من أعظم القربات وأجل الطاعات، وقد جعلها الله سبحانه وتعالى باباً عظيماً من أبواب السعادة والفلاح.

ففيها تفريج الهموم، وتكفير الذنوب، ورفع الدرجات، ونيل الشفاعة. وقد أمرنا الله تعالى بها في كتابه العزيز، حيث قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾. وهذه الآية تدل على عظم شأن الصلاة على النبي، حيث بدأ الله بنفسه ثم بملائكته ثم أمر المؤمنين بها. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

منها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا). ومنها ما رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة). وفي رواية: (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي).

فلنحرص على الإكثار من الصلاة على النبي في كل وقت، خاصة يوم الجمعة وليلتها. وقد سأل الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن مقدار الصلاة عليه، فقال: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: الربع؟

قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: النصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: الثلثين؟

قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وهذا يدل على أنه لا حد للإكثار من الصلاة على النبي، وأن من جعل كل دعائه وذكره صلاة على النبي كفاه الله همه وغفر له ذنبه.

ومن أفضل صيغ الصلاة على النبي الصيغة الإبراهيمية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. وهذه الصيغة تجمع بين الصلاة والبركة، وهي من أفضل ما يقال.

كما أن للصلاة على النبي فوائد كثيرة في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا: تكفى الهموم، وتغفر الذنوب، وتستجاب الدعوات، ويبارك في الرزق، وتحفظ من المصائب. وفي الآخرة: تكون سبباً في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعة الدرجات في الجنة، وتكفير السيئات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات، وحط عنه بها عشر خطيئات، ورفع له بها عشر درجات).

فانظر إلى فضل الله وكرمه، حيث يعطي العبد أضعافاً مضاعفة. فعلينا أيها المسلمون أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل آن وحين، وأن نعلمها أبناءنا ونربيهم عليها، فهي سبب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يجعلنا من المكثرين من الصلاة على نبيه، وأن يرزقنا شفاعته في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم





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