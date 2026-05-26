يقدم هذا النص معلومات عن فضل دعاء يوم عرفة، وهو الدعاء الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفات. كما يشرح النص كيفية صلاة عيد الأضحى، وأفضل أدعية مكتوبة وردت في الأثر وصحيح السنة، وتكمن في الكلمات التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل: لا إله إلا الله، وحده، لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فضل دعاء يوم عرفة: أفضل دعاء يحقق المغفرة وتفريج الكروب وتغيير الأحوال إلى الأفضل

أ فضل دعاء يوم عرفة هو الكنز الذي ينتظره ملايين المسلمين في هذه اللحظات المباركة من اليوم الثلاثاء. الدعاء في هذه الساعات فرصة عظيمة لا تعوض، يجمع بين بركة الوقت وفضل العبادة.

ومع دخول نهار هذا اليوم العظيم، يفتح الله أبواب الرحمة أمام السائلين، ليرفع المسلمون أيديهم إلى السماء في كل مكان، ويرددون الكلمات التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، طلبًا للمغفرة وتفريج الكروب وتغيير أحوالهم إلى الأفضل. فضل دعاء يوم عرفة ورد أفضل دعاء يوم عرفة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يوم عرفات من أكثر الأيام التي يعتق فيها الله عباده من النار، كما أن له فضل عظيم، وهو من المواقيت التي يستجيب الله تعالى فيها الدعاء.

لذا ينبغي الإكثار من الدعاء في يوم عرفة؛ لما ورد في موطأ مالك، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الدعاء، دعاء يوم عرفة. وأفضل ما قلت أنا، والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله، وحده، لا شريك له». وورد فيه الحث على الاجتهاد في الدعاء عشية عرفة، في وقت النزول الإلهي، وليسأل الله المغفرة، شاء الله تبارك وتعالى إلا للمعتدين في الدعاء بما لا يرضي الله





