فضل ذكر الله تعالى وأيام العشر من ذي الحجة في خطبة الجمعة بالجامع الأزهر

أكد الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية، أن العبادات في الإسلام منهج حياة، موضحا فضل ذكر الله وأيام العشر من ذي الحجة، وداعيا إلى استثمار هذه النفحات الإيمانية.

أكد الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، أن العبادات في الشريعة الإسلامية ليست مجرد طقوس، بل هي منهج حياة لضبط حركة المسلم.

جاء ذلك خلال إلقائه خطبة الجمعة، اليوم، والتي دار موضوعها حول فضل ذكر الله تعالى، موضحا أن آيات الحج في القرآن الكريم اقترنت بذكر الله تعالى، وهو دليل على المنزلة العظيمة التي ينالها من يداوم على ذكر الله تعالى، لذلك قال عز وجل: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ). وبين أن من عظيم مِنَة الله وكرمه على أمة الإسلام أن يختم لنا عامنا الهجري بأيام تتضمن مواسم خيرات نافعة في الدنيا والآخرة، تبدأ بعشر ذي الحجة التي أقسم الله بها، وفيها العمل الصالح أحب إلى الله، وتستمر عبر شعائر الأضحية والذكر والشكر، إنها أيام عمرت بمناسك الحج، والوقوف بعرفات، والمشعر الحرام، وتختتم بأيام الأكل والشرب والذكر والشكر، حيث جمع الله فيها رؤوس العبادات من توحيد وصلاة وصيام وصدقة.

كما أشار إلى عدة نقاط جوهرية، فالصلاة ليست مجرد توجه بالوجه نحو القبلة، بل هي إعمار وعمل وأمانة وإتقان، وكف عن المعاصي والسيئات، ولو نظرنا إلى الصيام لوجدنا أنه في حقيقته ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل هو مدرسة للتربية على التوبة، والامتناع عن الحرام، وبلوغ حد التقوى الذي يمنع المسلم من التعدي على أموال الناس بالباطل. وشدد خطيب الجامع الأزهر على أن الحج ليس مجرد أداء مناسك، بل هو محطة لتجديد إيمان الأمة وعملها، وإصلاح حالها، وتحقيق معنى الخلافة في الأرض.

وأكد أن شريعة الإسلام هي (أقوال يصدقها العمل)، وأن الأمة في أمس الحاجة للوقوف على المقاصد الشرعية لهذه العبادات، وعلى كل مسلم أن يحرص على استثمار هذه النفحات لتغيير حالنا إلى الأفضل، واليقظة من الغفلة، والرجوع إلى الله بصدق. واختتم الخطبة بالتأكيد على أن الله عز وجل يختم عام المؤمنين بهذه العبادات ليضبط إيقاع حياتهم، وليكونوا نافعين في دنياهم وآخرتهم.

هذا وقد أكد الدكتور حسن الصغير أن العبادات في الإسلام ترتبط ارتباطا وثيقا بالحياة اليومية للمسلم، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصيام يعلم الصبر والإحسان، والحج يغرس قيم التسامح والتواضع، والذكر يطهر القلب ويزيد الإيمان. وأضاف أن ذكر الله ليس مجرد كلمات تقال، بل هو حالة من الوعي الدائم بحضور الله في كل لحظة، مما يدفع المسلم إلى العمل الصالح والابتعاد عن الذنوب.

ودعا خطيب الجامع الأزهر إلى استثمار الأيام المباركة في العشر الأواخر من ذي الحجة بالإكثار من الذكر والدعاء والصدقة، مشيرا إلى أن هذه الأيام فرصة عظيمة للتوبة والرجوع إلى الله. وأشار إلى أن من أعظم ما يقدمه المسلم في هذه الأيام هو التكبير والتهليل والتحميد، اقتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد).

وفي ختام خطبته، حث الدكتور حسن الصغير المسلمين على الحرص على أداء الصلوات في أوقاتها، والمحافظة على السنن والنوافل، والإكثار من الاستغفار، وقراءة القرآن، وتفقد أحوال الفقراء والمحتاجين، خاصة في هذه الأيام المباركة التي تضاعف فيها الحسنات. وأكد أن العبادة الحقيقية هي التي تترك أثرا في سلوك المسلم وتنعكس على تعاملاته مع الآخرين. يذكر أن خطبة الجمعة اليوم شهدت حضورا كثيفا من المصلين الذين استمعوا بانتباه شديد إلى كلمات الدكتور حسن الصغير، والتي تميزت بالعمق والوضوح.

وقد تفاعل الحضور مع الخطبة بالتكبير والتسبيح، خاصة في الأجزاء التي تحدث فيها عن فضل ذكر الله وأيام الحج. ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطبة تأتي ضمن سلسلة خطب الجمعة التي يلقيها كبار علماء الأزهر الشريف في رحاب الجامع الأزهر، بهدف توعية المسلمين بأمور دينهم ودنياهم





