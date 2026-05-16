يحتوي هذا المقال على معلومات حول فضل العشر الأوائل من ذي الحجة والغرائب التي تحدث في العشر الأوائل من ذي الحجة كما يحتوي على أقوال الية للبيان فوائد العشر الأوائل مما يزيد من إاهم العمل الصالح خلال هذه الأيام.

العشر الأوائل من شهر ذي الحجة من أعظم الأيام المباركة التي أقسم الله بها في القرآن الكريم في قوله تعالى "وليالٍ عشر". يحرص المسلمون خلالها على التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة والطاعات المختلفة.

لذا يبحث كثيرون عن الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة. أعمال مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة تُعد الفرصة الذهبية لمغفرة الذنوب ورفع الدرجات ونيل رضا الله سبحانه وتعالى. وقد وضحت دار الإفتاء أفضل الأعمال التي يجب على كل مسلم اغتنامها وهي كما وضحتها دار الإفتاء: ٨ عبادات في العشر الأوائل من ذي الحجة.

ومن جانبه، كان مجمع البحوث الإسلامية ذكر ٨ عبادات مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». بين البحوث الإسلامية أن هذه الأعمال الصالحة هي: «بر الوالدين، صلة الأرحام، التوبة والاستغفار، قراءة القرآن، الأضحية، الصدقة، الصلاة لوقتها، الحج والعمرة». يُستحب أيضًا دعاء الشخص المسلم طوال أيام عشر ذي الحجة، ومن أفضل الأدعية أن يقول: "اللهم سُجَّدتَ ذي الحجة وتجعلته فروغًا مشرقًا في قلوبنا"





