فضل العشر الأوائل من ذي الحجة وأبرز الأعمال المستحبة فيها

استعراض مفصل لمكانة العشر الأوائل من ذي الحجة في الإسلام والأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه في هذه الأيام المباركة.

تعتبر العشر الأوائل من شهر ذي الحجة من أثمن وأبرز الأيام التي يمر بها المسلم في عامه، فهي أيام مفعمة بالرحمات والبركات، وقد أكدت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على مكانتها العظيمة عند الله سبحانه وتعالى.

لقد أقسم الله عز وجل بهذه الليالي في القرآن الكريم في قوله تعالى 'والفجر وليال عشر'، وهذا القسم الإلهي يشير بوضوح إلى عظم شأن هذه الليالي، إذ إن الله لا يقسم إلا بشيء عظيم القدر والمكانة. وقد أجمع المفسرون والعلماء على أن المقصود بهذه الليالي هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.

ومن الناحية النبوية، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله من العمل في أي أيام أخرى من السنة، بل إن فضل العمل فيها يتجاوز فضل الجهاد في سبيل الله، إلا في حالة الرجل الذي يخرج مخاطراً بنفسه وماله ولا يرجع بشيء، مما يجعل هذه الفترة فرصة ذهبية لكل مسلم يسعى لرفع درجاته ومحو خطاياه من خلال الإكثار من الطاعات والتقرب إلى الخالق عز وجل. وتتضمن هذه العشر المباركة يوماً هو تاج هذه الأيام وهو يوم عرفة، الذي يمثل الركن الأعظم في فريضة الحج، وهو يوم تتنزل فيه الرحمات وتُغفر فيه الذنوب وتُعتق فيه الرقاب من النار.

وقد ورد في السنة النبوية أن صيام يوم عرفة لمن لم يكن حاجاً يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة القادمة، مما يجعله يوماً استثنائياً في ميزان الحسنات. كما أن الدعاء في هذا اليوم هو من أفضل الأدعية، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل ما قاله هو والنبيون من قبله 'لا إله إلا الله وحده لا شريك له'.

وبجانب يوم عرفة، يأتي يوم النحر الذي يعد أعظم الأيام عند الله، وفيه تقام شعيرة الأضحية التي تعبر عن التضحية والفداء والتقرب إلى الله بإراقة الدماء، حيث تصل هذه الأضحية إلى ميزان العبد يوم القيامة بقرونها وأشعارها، مما يعزز قيمة الإخلاص في العبادة والامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المعلومات. أما عن الأعمال المستحبة التي ينبغي للمسلم أن يواظب عليها في هذه الفترة، فإن كثرة الذكر تشكل الركيزة الأساسية، حيث يستحب الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد، فهي الأذكار التي تملأ القلب طمأنينة وتزيد من القرب الإلهي.

كما يسن صيام أول تسعة أيام من ذي الحجة، اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صيام يطهر النفس ويهيئها لاستقبال العيد. وهناك آداب خاصة لمن أراد التضحية، حيث يستحب له ألا يأخذ شيئاً من شعره أو أظفاره حتى يذبح أضحيته، في إشارة إلى حالة من التفرغ والتقديس لهذا العمل. وفي يوم العيد، يوجه الإسلام المسلم إلى إظهار الفرح والجمال من خلال لبس أجود الثياب والتطيب بأفضل الروائح، مع التأكيد على ذبح أسمان الأضاحي تعبيراً عن الجود والكرم.

ولا يقتصر الفضل على العبادات الشعائرية فقط، بل يمتد ليشمل الأخلاق العامة مثل بر الوالدين، والصدقة على الفقراء، والمحافظة على نظافة الأماكن العامة، مما يجعل هذه العشر أيام مدرسة متكاملة في التربية الإيمانية والسلوكية والاجتماعية، تهدف إلى تزكية النفس وتحقيق السعادة في الدارين





