فضيحة عصير القصب المغشوش: كيف تميز الأصلي من المزيف؟

خبر عن ضبط مصنع عصير قصب يبيع منتجات مغشوشة بمواد صناعية خطيرة، ونصائح خبير تغذية للتمييز بين العصير الأصلي والمغشوش.

أثار عصير القصب جدلا واسعا في الأيام الماضية بعد ضبط مصنع عصير قصب يبيع أنواعا مغشوشة بمواد صناعية خطيرة. وقد كشفت التحقيقات أن المصنع كان يستخدم ثاني أكسيد التيتانيوم وأصباغا صناعية أخرى لتحسين لون وقوام العصير، مما يشكل خطرا على صحة المستهلكين.

ثاني أكسيد التيتانيوم هو مادة تستخدم في صناعة الدهانات والبلاستيك، وقد تم حظر استخدامه في بعض الدول كمضاف غذائي بسبب ارتباطه بأمراض الجهاز الهضمي والسرطان. كما عثر على مواد حافظة ومنكهات صناعية غير مصرح بها. وتأتي هذه الفضيحة في وقت يزداد فيه الإقبال على عصير القصب كبديل صحي للمشروبات الغازية، مما يثير القلق حول سلامة ما يباع في الشوارع والمحلات. واستجابة لهذه المخاوف، تواصلت العديد من وسائل الإعلام مع خبراء التغذية لتوعية الجمهور بطرق التمييز بين العصير الأصلي والمغشوش.

ويقول الدكتور سعيد متولى استشاري التغذية العلاجية أن عصير القصب يتم التلاعب فيه بطرق متعددة وليس ثاني أكسيد التيتانيوم فقط. ويضيف متولى أنه يمكن التعرف على الأصلي منه والتفريق بينه وبين المغشوش من خلال بعض العلامات البسيطة. أولا: اللون، عصير القصب الأصلي يميل إلى الأخضر الفاتح أو الأخضر المصفر، أما العصير ذو اللون الأبيض الناصع أو الطباشيري فمن المحتمل أن يكون مغشوشا.

ثانيا: الأكسدة، إذا ترك كوب العصير لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة فسيتأكسد ويتحول لونه إلى درجات داكنة تميل للبني أو الأسود، فإذا احتفظ بلونه الأخضر لفترة طويلة فهذا يعني إضافة مواد صناعية تمنع الأكسدة. ثالثا: الرائحة والطعم، عصير القصب الأصلي له رائحة قصب مميزة وطعم غني ومغذي، بينما المغشوش قد تفوح منه رائحة سكر صناعي وطعمه يشبه الماء المحلى. رابعا: الرواسب، تتكون رغوة كثيفة أعلى الكوب أثناء سكب العصير الأصلي، بينما تكون قليلة جدا في المغشوش.

ويوصي الدكتور متولى بشراء العصير من مصادر موثوقة وتجنب العصائر التي تظهر عليها هذه العلامات المشبوهة. هذه النصائح تأتي في وقت حساس حيث أن الإقبال على عصير القصب يزداد في فصل الصيف كمرطب طبيعي. ويحذر الخبراء من أن استهلاك العصير المغشوش قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل التسمم واضطرابات الجهاز الهضمي وتراكم المعادن الثقيلة في الجسم. وتدعو الجهات الرقابية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي منتجات مشبوهة، كما تعمل على تشديد العقوبات على المصانع المخالفة.

في النهاية، يبقى الوعي الاستهلاكي هو خط الدفاع الأول ضد الغش التجاري. لذا ينصح بالاعتماد على حواس الشم والتذوق والبصر قبل شراء أي عصير، والتأكد من مصدره وطريقة تحضيره. ويتمنى الخبراء أن تساهم هذه الفضيحة في تحسين رقابة السوق وحماية صحة المواطنين





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