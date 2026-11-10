فضيحة الموظف البريطاني كاشم تشودري: كسب 284 ألف جنيه بخمس وظائف متزامنة

كشف تحقيق بريطاني عن موظف حكومي كاشم تشودري الذي خدع المؤسسات الحكومية بخمس وظائف متزامنة وجمع 284 ألف جنيه عبر احتيال مدروس.

كشفت التحقيقات البريطانية عن فضيحة احتيال إداري استمرت لسنوات، تورط فيها الموظف الحكومي كاشم تشودري ، الذي نجح في العمل بخمس وظائف بدوام كامل في آن واحد دون أن يكتشف أحد الأمر. اعتمد تشودري على أساليب متطورة لإخفاء تضارب المصالح، بما في ذلك استخدام مساحيق تجميلية ومحاكاة أعراض المرض لتبرير الغيابات المتكررة، مما سمح له بجني أرباح طائلة على حساب دافعي الضرائب البريطانيين.

كيفية كشف الحيلة عبر المكالمة المرئية

تم اكتشاف التلاعب بعدة سنوات من الاحتيال في مايو/أيار 2023، عندما لاحظت المديرة المباشرة لكاشم تشودري، أليشا آدامز، سلوكاً غريباً أثناء مكالمة فيديو رسمية. كان تشودري وقتها في إجازة مرضية من عمله في وكالة الأمن الصحي البريطانية منذ نحو ثلاثة أشهر، وتناولت المكالمة خطة لمساعدته على العودة التدريجية للعمل، لكنه بدا بوضوح وكأنه يحاول التظاهر بالمرض الشديد.

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لفت انتباه أليشا آدامز المظهر الشاحب لوجه تشودري بشكل غير طبيعي، حيث لاحظت أن مسحوقاً أبيض كان يغطي وجهه بدأ يتلاشى تدريجياً نتيجة العرق الذي ظهر عليه، وكشف هذا التلاشي عن لون بشرته الطبيعي الذي كان أغمق بشكل واضح. وأشارت آدامز إلى أن عنق الموظف أيضاً كان يبدو أغمق من وجهه، مما أكد شكوكها بأن تشودري يستخدم مواد تجميلية بيضاء لتبدو ملامحه باهتة وتشير إلى المرض، وهو اتهام نفاه تشودري بشكل قاطع أمام المحكمة لاحقاً.

التفاصيل المالية والجهات الحكومية المتورطة

بينما كانت الإدارة تركز على حالة تشادري الصحية الظاهرية فقط، لم تكن تعلم أن وكالة الأمن الصحي البريطانية ليست جهة العمل الوحيدة له. في الشهر نفسه الذي أجريت فيه المكالمة المشبوهة، كان كاشم تشودري يتقاضى رواتب كاملة مقابل وظائف بدوام كامل في أربع جهات حكومية بريطانية أخرى، وهي وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية، ووزارة الأعمال والتجارة، ووكالة معايير الغذاء، بالإضافة إلى وزارة الداخلية البريطانية.

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كشفت العقود التي كان عليها التوقيع أن العبء الوظيفي المفترض عليه هو العمل لمدة 183 ساعة أسبوعياً، وهو رقم يتجاوز الساعات المتاحة في الأسبوع الواحد فعلياً والبالغة 168 ساعة فقط. من خلال هذا التناقض الواضح والاحتيال المنظم، تمكن تشودري من استخلاص أكثر من 284 ألف جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب، مؤكداً أن حجم الخسارة المالية كان هائلاً وممتداً عبر عدة سنوات من الخدمة.

آثار القرار القضائي والشفافية المستقبلية

أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً حول آليات التوظيف والرقابة في القطاع العام البريطاني، حيث برزت الحاجة إلى تقنيات أكثر تطوراً للتحقق من تضارب المصالح بين الموظفين. إن قدرة موظف واحد على تغطية إجازاته المرضية عبر عدة جهات عمل تتطلب تدقيقاً محاسبياً فورياً ومتزامناً عبر جميع الوزارات، بدلاً من الاعتماد على التقارير الفردية التي يمكن التلاعب بها بسهولة.

تسلط هذه القضية الضوء على أهمية الدقة في متابعة السجلات الوظيفية، خاصة في الأوقات التي تزداد فيها الضغوط على الموظفين وتطلب منهم العمل عن بعد أو استخدام وسائل الاتصال المرئي. إن كشف الحيلة في مايو/أيار 2023 جاء نتيجة ملاحظة دقيقة من قائد عمل، مما يعزز القيمة المعنوية للرقابة البشرية المدققة بجانب الأنظمة الآلية.