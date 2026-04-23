فضيحة مدوية تهز عالم المهرجانات.. تصريحات صادمة لطليقة مسلم تفجر غضب الجمهور

تصريحات نارية لطليقة مسلم تكشف تفاصيل صادمة حول حياتهما بعد الانفصال، بما في ذلك الصعوبات المالية والإهمال العاطفي تجاه ابنهما، وتصاعد الخلافات مع عائلته.

تصدر اسم الفنان مسلم ، نجم ال مهرجانات ، قائمة الأكثر بحثًا على محركات البحث المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ال تصريحات النارية التي أطلقتها طليقته، ضحى ، والتي فجرت العديد من المفاجآت حول حياتهما بعد الانفصال.

أكدت ضحى أنها واجهت صعوبات مالية كبيرة، مما اضطرها إلى تغيير مكان سكنها ثلاث مرات متتالية بسبب عدم قدرتها على سداد الإيجار، في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن طليقها ينفق مبالغ طائلة على الكماليات مثل السيارات الفاخرة والعلامات التجارية الباهظة الثمن. لم تكتفِ ضحى بذلك، بل اتهمت مسلم بالإهمال العاطفي تجاه ابنهما، مؤكدة أنه يعتبره بمثابة شخص ميت في حياته، وأن الطفل لا يعرف والده إلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن المبلغ الذي يدفعه مسلم كنفقة لابنه لا يكاد يغطي ثمن حذاء بسيط يرتديه هو نفسه. وتصاعدت حدة الخلافات بين ضحى وعائلة مسلم، حيث وجهت رسالة تحذيرية قوية عبر حسابها على إنستجرام، توعدت فيها الجميع باتخاذ إجراءات قاسية، قائلة إنها ستهدم الدنيا على من فيها، وأنها ستجعل حياتهم جحيمًا.

من جهتها، اتهمت شقيقة مسلم، آية، ضحى بأنها كانت السبب الرئيسي في طلاقهما، بينما ردت ضحى باتهامات متبادلة حول تمثيل آية ومحاولتها تضليل الرأي العام، وهددت بكشف فضائحها وإثبات ذلك بالأدلة. وقد تطور الأمر إلى تقديم محاضر متبادلة بين الطرفين، مما زاد من تعقيد القضية وتحويلها إلى قضية رأي عام واسعة النطاق.

يذكر أن القصة بدأت بتفاعل أروى، وهي شخصية معروفة في الوسط الفني، في حفل زفاف مسلم، ثم شهدت تطورات متسارعة انتهت بإصدار حكم قضائي من المحكمة الاقتصادية بتغريم مسلم مبلغًا ماليًا كبيرًا. وتعتبر علاقة مسلم وطليقته من العلاقات الأكثر تذبذبًا في الوسط الفني، حيث شهدت فترات من الانفصال والعودة بشكل متكرر.

فبعد إعلان الانفصال الأول وخروج يارا، وهي صديقة مقربة من ضحى، بتصريحات تهاجم فيها الأطراف التي تدخلت بينهما، قائلة إنها تتمنى أن ينتقم الله منهم بسبب الظلم الذي تعرضت له، فاجأ الثنائي الجمهور بالعودة مجددًا. إلا أن هذه العودة لم تدم طويلًا، حيث نشبت بينهما خلافات جديدة أدت إلى الانفصال النهائي. وتأتي هذه التصريحات المتلاحقة في ظل اهتمام كبير من الجمهور بمتابعة تفاصيل حياة الفنانين الشخصية، وتفاعلهم مع الأحداث الجارية.

وتثير هذه القضية تساؤلات حول حقوق الأطفال بعد الطلاق، وأهمية الحفاظ على استقرارهم النفسي والعاطفي، بالإضافة إلى المسؤولية الاجتماعية للفنانين تجاه جمهورهم وتصرفاتهم. كما تسلط الضوء على دور وسائل التواصل الاجتماعي في فضح الخلافات الشخصية وتأجيج الصراعات بين الأفراد. وتتطلب هذه القضية تدخلًا من الجهات المختصة لحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، وضمان تحقيق العدالة





