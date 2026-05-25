فضيلة دعاء يوم عرفة وأثره في حياة المسلم

تعرّف على أفضل الأدعية التي يستحب ترديدها في يوم عرفة، كيف أثّرت الأحاديث النبوية في رفع قدر هذا الدعاء، وما هي الفوائد الروحية والعملية التي يجنيها المؤمن عند استحضاره في هذا اليوم المبارك.

يُعَدُّ دعاء يوم عرفة من أعظم الأدعية التي تُقَرِّبُ العبد إلى الله تعالى في هذا اليوم المبارك، إذ أنَّ استحضارَ الحديث النبوي الشريف الذي يرفع من قدر هذا الدعاء يجعل منه وسيلةً لغُفْرَانٍ واسعٍ وفتْحٍ للرزق.

ففي الحديث المروى عن عبد الله بن عمرو بن شعيب عن أبيه وجده، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً: خير الدعاءِ دعاء يوم عرفة، وخير ما قُلْتُ أنا والنبيّون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا النصّ يُعَدُّ صِلةً مباشرةً بين العباد وإلهيه، ويُستَحبُّ لكل من يقيم صلاتي الحج أو العمرة أن يكثر من ترديد هذا الدعاء، لأن استجابة الله في هذا اليوم لا تُقَدَّر ولا تُحَدَّد.

إنّ التكرار الصادق لهذا الدعاء يُعزِّز الإيمان ويُعين على التخلص من الكرب والضيق، فالمسلم يُستدعى إلى أن يرفع يديه بالخشوع ويِقْرَبُ إلى الله بطلبٍ صادقٍ لكلّ ما يحتاجه من هدايةٍ، وصحةٍ، ورزقٍ، وعفوٍ عن الذنوب. من أهم الأذكار التي يَستَحبُّ تلاوتها في يوم عرفة دعاء الصبح والمساء الذي يشتمل على توحيد الله وتأكيد عظمته، مثل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم في يوم عرفة فرّج كربتي، وأعنّي على كلِّ مرحلةٍ من حياتي، واعفُ عني ذنوبي، وارزقني العافية من كل بلية، ولا تجعلني من القوم الظالمين.

كذلك يُستحبّ أن يُقرأ دعاء يطلب فيه العبد علمًا نافعًا وإيمانًا ثابتًا، ودينًا قيمًا، ويشكر الله على نعمته، فكلُّ كلمةٍ تُقال بصدقٍ وإخلاصٍ تُقابلُ بردٍّ من الرحمن، يفتح فيها أبواب رحمةٍ لا تُغلق. وكما تُشير الأحاديث إلى فضل الدعاء المستجاب في هذه المناسبة، فإنّ المسلم يرفع صوته بالدعاء إلى الله: يا ربّ إني أسألك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني، وأن تحفظني من كل سوء، وأن تُفرج كربتي وتُسدد أموري في الدنيا والآخرة.

والخاتمة تُؤكِّد أن يوم عرفة ليس مجرد عبادةٍ شَعْبِيَّة، بل هو فرصةٌ للتقرب إلى الله بنداءٍ صادقٍ يَكُونُ فيه التعبير عن الشكر، الطلب، والاعتماد الكامل على عناية الخالق. فالمؤمن إذا استغنى عن كلماتٍ مزيفةٍ واستند إلى قولِ النبي الصلاة والسلام، لن يخطئ الطريق في طلب ما يريده من رحمةٍ وسلامٍ.

لذا فإن الإكثار من دعاء يوم عرفة، سواء لطلب الرزق، أو لسمو القلوب، أو لرفعة الأجور، أو لتخفيف الأحزان، هو خيرُ وسيلةٍ لتجديد العهدِ بين العبد وربه، وإدراك أن كلَّ ما يُقدَّمُ فيه من دعاءٍ صادقٍ يُستجابُ بإذن الله في أحسنِ الأحوال





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دعاء يوم عرفة الحديث النبوي العبادة التقوى الاستغفار

United States Latest News, United States Headlines