فضيلة الشيخ حسين آل الشيخ: تقوى الله وطاعته مفتاح السعادة ولذة القرب من الرحمن

في خطبة جمعة بالمسجد النبوي، شدد إمام المسجد النبوي على أهمية تقوى الله وطاعته كسبيل للسعادة والطمأنينة، مؤكداً أن لذة القرب من الله لا تضاهيها أي لذات دنيوية، وأن الإعراض عن منهج الله سبب للشقاء والهموم.

حَثَّ إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، فضيلة الشيخ حسين آل الشيخ ، المسلمين على تقوى الله تعالى، وطاعته سبحانه، لنيل المغفرة والأجر العظيم، مستشهدًا بقوله تعالى: 'يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا'.

وأوضح فضيلته أن النفوس تسعى جاهدة لتحقيق المطالب العالية، كراحة البال، وطمأنينة القلب، وانشراح الصدر. وبيّن أن الله تعالى قد دلنا على ما يحقق ذلك كله، مشيرًا إلى قول الحق تبارك وتعالى: 'إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ'.

وأكد أن أكمل حياة وأطيب عيش هو عيش الطائعين المستأنسين بالقرب من أرحم الراحمين. وأشار إلى أن المقصود بالنعيم والجحيم ليس فقط في الآخرة، بل يشمل دور الدنيا والبرزخ والقرار، وأن نعيم القلب هو غاية النعيم، وعذاب القلب هو أشد العذاب.

ولفت الانتباه إلى أن لذة القرب من الله لا تضاهيها أي لذة أخرى، وأن أنس العبد بربه وطاعته وذكره والتعلق بكتابه، كل ذلك يمثل نعيمًا لا تقاربه لذات الدنيا وشهواتها. واستشهد بقول أحد الصالحين: 'إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة'، وقول الآخر: 'إن كان أهل الجنة في مثل هذا الحال إنهم لفي عيش طيب'.

وبيّن أن الطمأنينة للنفس وانشراح الصدر لا يتحققان إلا حينما ترتبط القلوب بربها، ويكون التوحيد خالصًا للعبودية لخالقها، والانقياد لطاعته ظاهرًا وباطنًا، قولًا وفعلًا. كما أوضح أن العين لا تقر، والقلب لا يهدأ، والنفس لا تطمئن إلا بكمال الذل والخضوع، وغاية الحب لله تعالى، مع الاستسلام التام لشرعه، مستشهدًا بقوله عز وجل: 'الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ'.

وأكد أن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وانشراحه ونوره وسعته، كلها لا تحصل إلا بالمنهج الإلهي الذي أرشد إليه الله في كتابه، وفضله رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وأن الإعراض عن هذا المنهج هو سبب الأكدار والأضرار، وجمع الآلام والهموم، وهو سبب الشقاء والذل والهوان.

وفي ختام خطبته، حث فضيلة الشيخ حسين آل الشيخ على الصلاة، مبيناً أنها صلة بالله ومعرفة به ومحبة له، مما يجعل القلب يرتاح من متاعب الدنيا ومشاغلها. فإذا اتصل قلب العبد بالله سبحانه وأنس بربه عز شأنه، تحصل له تلك اللذة التي هي أعظم اللذات والمسيرات التي لا يوازيها شيء في هذه الحياة. إنه منهج التقرب والتعبد لله، الذي يجعل العبد يعيش جنة الدنيا ونعيمها العالي، وقرة العيون، ولذة الأرواح، وبهجة القلوب، ونعيم الدنيا وسرورها.





