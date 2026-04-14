فعاليات مركزية لإحياء يوم الأسير الفلسطيني في تسع مدن

أعلنت المؤسسات المعنية بشؤون المعتقلين الفلسطينيين عن برنامج الفعاليات المركزية لإحياء يوم الأسير الفلسطيني ، والذي سيشمل تسع مدن. جاء هذا الإعلان خلال الاعتصام الأسبوعي المخصص لدعم الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذي أقيم في ساحة المركز الثقافي بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لمراسل الأناضول.

يحيي الفلسطينيون يوم الأسير الفلسطيني في السابع عشر من أبريل كل عام، من خلال تنظيم فعاليات ومسيرات تضامنية مع الأسرى في السجون الإسرائيلية. تم اختيار هذا اليوم في السابع عشر من أبريل عام 1974، من قبل المجلس الوطني الفلسطيني، وهو برلمان منظمة التحرير، خلال دورته العادية.

ووفقًا لما أُعلن، تقرر تنظيم فعاليات مركزية ظهر الخميس في مدن رام الله، والخليل، وبيت لحم، ونابلس، وجنين، وقلقيلية، وطوباس، وسلفيت، وأريحا، على أن تشهد نابلس فعالية ثانية يوم الأحد. هذه الفعاليات تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وإلى إبراز صمودهم وتضحياتهم في مواجهة الاحتلال. كما تهدف إلى توجيه رسالة تضامن ودعم من الشعب الفلسطيني والعالم للأسرى وعائلاتهم.

ستتضمن الفعاليات كلمات وخطابات من قيادات فلسطينية، وممثلي المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى، وعروض فنية وثقافية، ومسيرات شعبية تجوب شوارع المدن المذكورة. كما سيتم عرض تقارير عن أوضاع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، وشهادات حية من الأسرى المفرج عنهم، لتوثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها.

بدوره، صرح رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، في بيان تلاه نيابة عن مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية، بأن السابع عشر من أبريل يشكل منذ 52 عامًا محطة نضالية بارزة في الوعي الوطني، يستحضر خلالها الفلسطينيون مسيرة طويلة من الصمود في مواجهة منظومة استعمارية.

وأضاف الزغاري أن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل تحولًا نوعيًا خطيرًا في بنية العنف، إذ لا يقتصر على إضفاء طابع قانوني على جرائم القتل، بل يؤسس لمرحلة جديدة من شرعنة الانتهاكات بحق الفلسطينيين. وأوضح أن هذا القانون صيغ بشكل تمييزي وعنصري، ويستهدف الفلسطينيين دون غيرهم، في محاولة لتقنين ممارسات القمع ضمن منظومة تشريعية متكاملة.

وأشار إلى أن سجون الاحتلال شكلت على مدى عقود بيئة لممارسة أنماط متعددة من الانتهاكات، تشمل التعذيب والعزل والحرمان من العلاج، ضمن سياسة منظمة تستنزف حياة الأسرى. وأكد أن خطورة القانون لا تكمن في نصه فقط، بل في كونه غطاءً قانونيًا لممارسات قائمة، مثل الإعدامات الميدانية وسياسات الإعدام البطيء داخل السجون الإسرائيلية.

في سياق متصل، أقر الكنيست الإسرائيلي في 30 مارس الماضي، بأغلبية 62 نائباً مقابل معارضة 48 نائباً وامتناع نائب واحد، قانون الإعدام، وسط ابتهاج في أحزاب اليمين. يعيش في سجون إسرائيل حاليًا أكثر من 9600 فلسطيني، بينهم 350 طفلاً و73 سيدة، يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى مقتل العشرات منهم، وفقًا لمنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية. هذه الظروف القاسية تؤكد الحاجة الملحة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين، وتوفير الحماية اللازمة لهم وفقًا للقانون الدولي.

تُضاف إلى ذلك، استنكرت العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان هذا القانون، معتبرةً إياه انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وداعيةً إلى إلغائه. كما طالبت هذه المنظمات بفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب التي ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

يعكس هذا القانون تصاعدًا خطيرًا في سياسات القمع التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ويؤكد الحاجة إلى تكاتف الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. إن قضية الأسرى الفلسطينيين هي قضية إنسانية بالدرجة الأولى، وتتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لإنهاء معاناتهم وضمان حقوقهم. يجب على المجتمع الدولي أن يمارس ضغوطًا على إسرائيل لإطلاق سراح جميع الأسرى، ووقف الانتهاكات بحقهم، وتوفير الحماية اللازمة لهم. كما يجب عليه أن يدعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال، وحماية حقوقه المشروعة.





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

يوم الأسير الفلسطيني الأسرى الفلسطينيون السجون الإسرائيلية الانتهاكات الفعاليات

United States Latest News, United States Headlines