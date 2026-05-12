فعاليات د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارجية في قمة أفريقيا–فرنسا

في إطار نشاطاته في قمة أفريقيا–فرنسا لعام 2023 في نيروبي، التقى د. بدر عبد العاطي وزيرForeign Affairs and International Cooperation وDiplomats Abroad الرجل المناسب لكل من Solis Kubi وزير الخارجية في سيراليون، والسيدة بيسولو نيانتي وزيرة خارجية في ليبيريا، and Siluma Chilufya وزيرة خارجية في نيو بينيجة، وزيرة خارجية في المرحلة الحالية في نيجيريا. في مقابلات جانبية، تم مناقشة سبل تقوية العلاقات الثنائية بين مصر والدول الشقيقة، واستنباط الزخم الإيجابي الذي تشهده علاقاتنا في الفترة الأخيرة، والمبتدئين في تطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، على عكس تبادل الآراء بشأن القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارجية،على هامش قمة أفريقيا–فرنسا المنعقده في نيروبي، فى لقاءات جانبية بكل من الحاجي موسى كابا وزير خارجية سيراليون، و سارة بيسولو نيانتي وزيرة خارجية ليبيريا، و سيلما أشيبي-موسافي وزيرة خارجية ناميبيا، و بيانكا أوجوكوو وزيرة خارجية نيجيريا.

تناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الشقيقة، والبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب بحث فرص تطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك. كما التقى الوزير بباري فوري وزير خارجية سيشل، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والاحتفال العام الجارى بمرور خمسين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسيشل، مؤكدا الحرص على الاستفادة من الزخم الذي تمثله هذه المناسبة للدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب





