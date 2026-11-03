فعاليات متنوعة في مصر: وقفة في الخليل، استقبال سفير فرنسا، ومبادرات لذوي الإعاقة

تغطية شاملة لأبرز الأخبار المصرية والدولية: وقفة في الخليل، استقبال السفير الفرنسي بدار الإسكندرية، ومشاركة القومى لذوي الإعاقة في جامعة سوهاج الأهلية.

شهدت مدينة الخليل وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار المفروض على المنطقة، بالإضافة إلى المطالبة بعودة النازحين إلى منازلهم مرة أخرى، في خطوة تعكس استمرار الاهتمام بالقضية الفلسطينية وسط المتغيرات الإقليمية.

استقبال تاريخي لسفير فرنسا

تلقت المؤسسة المتخصصة في خدمة الفئات الهشة للمرة الأولى في تاريخها الطويل السفير الفرنسي، حيث أشاد الدبلوماسي بروح التعايش والأخوة التي تتسم بها أروقة الدار والمستوصف التابع لها، مما يعكس تفاعلاً إيجابياً بين الجانبين.

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وتأتي هذه الزيارة في سياق التعاون مع منظمة L'Œuvre d'Orient، حيث عملت الدار منذ أكثر من قرن على تقديم رسالة إنسانية نبيلة ومتميزة تخدم كبار السن والمرضى، ولا سيما الفئات الأكثر احتياجاً، دون أي تمييز على أساس الأصل أو الدين.

تعزيز العلاقات الدبلوماسية والثقافية

وصفت السفارة الفرنسية الدار بأنها دار إنسانية رائعة، مؤكدة أنها تمثل رابط صداقة لا يزال حياً ومتجدداً بين فرنسا ومصر، خاصة في مدينة الإسكندرية التي تعد محوراً مهماً للتبادل الثقافي والإنساني بين البلدين الشقيقين.

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هذا التعاون المستمر يعزز من مكانة المؤسسة على الصعيد الدولي، ويسهم في تحسين ظروف الحياة لكبار السن والمرضى من خلال توفير الدعم اللازم والرعاية الصحية والنفسية التي تستحقها هذه الفئات العمرية.

مشاركة استراتيجية في جامعة سوهاج

في سياق آخر، شاركت المشرف العام على القومى للأشخاص ذوي الإعاقة في الجلسة الإجرائية لمجلس أمناء جامعة سوهاج الأهلية، بهدف تعزيز اندماج ذوي الإعاقة في المجتمع الجامعي وتوفير البيئة المناسبة لهم.

وتسعى هذه المشاركة إلى وضع استراتيجيات فعالة تضمن حقوق الطلاب ذوي الإعاقة وتسهل وصولهم إلى التعليم الجامعي، مما يعكس حرص المؤسسات الحكومية والأهلية على تحقيق العدالة الاجتماعية.

قضايا دينية واجتماعية مطروحة

ظهرت أيضاً قضايا دينية واجتماعية أخرى في الخطاب العام، مثل حكم اتخاذ قبور الأولياء مساجد، وما المقصود بالنهي عن الصلاة عند هذه الأضرحة، وهي قضايا تثير جدلاً فقاهياً لدى العديد من المسلمين.

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هذه النقاشات تعكس تنوع الاهتمامات المجتمعية التي تتراوح بين القضايا السياسية الحادة والمبادرات الإنسانية الرائدة، وصولاً إلى الجوانب العقدية التي تهم الجمهور العريض في مختلف المناطق.