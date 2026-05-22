فعاليات الأزهر الشريف في استقبال شهر ذي الحجة ومقاصد فريضة الحج الإيمانية

تقرير مفصل حول احتفالات الجامع الأزهر بغرة شهر ذي الحجة، يتضمن شرحاً وافياً لمقاصد الحج الخمسة ودور هذه الفريضة في تهذيب النفوس وتحقيق وحدة الأمة الإسلامية والدروس المستفادة من يوم عرفة.

شهد رحاب الجامع الأزهر الشريف استمراراً لفعاليات الاحتفال بقدوم شهر الله الحرام ذي الحج ة لعام 1447 هجرية، وذلك في تعاون مثمر وبناء مع إذاعة القرآن الكريم، حيث تواصلت هذه الاحتفالية لليوم الخامس على التوالي في أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية.

وقد تضمنت هذه اللقاءات حضور نخبة من العلماء والباحثين، وفي مقدمتهم الدكتور أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الذي ألقى محاضرة قيمة تناولت جوهر فريضة الحج وأبعادها العميقة. وقد بدأت الاحتفالية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم شدا بها القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، مما أضفى على المكان سكينة ووقاراً، فيما تولى تقديم اللقاء المذيع عبد الجواد شندي من إذاعة القرآن الكريم، ليوجه الحضور نحو استيعاب الدروس المستفادة من هذه الأيام المباركة التي تسبق موسم الحج.

وفي سياق حديثه، استهل الدكتور أيمن الحجار كلمته بالتأكيد على أن فريضة الحج تمثل عبادة العمر الكبرى وخاتمة الفرائض التي يكتمل بها بناء الدين ويتم بها الإسلام، مستشهداً بالآية الكريمة التي نزلت في حجة الوداع وتعلن إكمال الدين وإتمام النعمة على المؤمنين. وأوضح أن المتأمل في ترتيب أركان الإسلام يجد أن الله تعالى جعل الحج مسك الختام، وهو ما يظهر في الحديث الشريف الذي يبيّن بناء الإسلام على خمس ركائز أساسية، يكون الحج فيها هو الركن الخامس لمن استطاع إليه سبيلاً.

وأشار الحجار إلى أن هذه الفريضة لم تشرع لمجرد أداء مناسك بدنية، بل هي رحلة روحية تهدف إلى تحقيق مقاصد شرعية عظيمة، أولها الاستجابة الفورية والأبدية لأمر الله تعالى، حيث يظل النداء الإلهي بالحج ممتداً عبر العصور، يلبي له ملايين المسلمين من كل حدب وصوب، مؤكدين بذلك سرعة امتثالهم لأوامر خالقهم وسعيهم لنيل رضوانه ومغفرته. وانتقل الدكتور الحجار للحديث عن المقصد الثاني من مقاصد الحج، وهو تعزيز الشعور بالوحدة والتآلف بين المسلمين، بحيث تذوب كافة الفوارق العرقية واللغوية والطبقية في بوتقة الإيمان الواحد.

فالمشهد المهيب في الحج، حيث يجتمع الناس بمختلف ألوانهم وأوطانهم مرددين لبيك اللهم لبيك، يجسد المعنى الحقيقي للأمة الواحدة. إن الطواف الواحد والسعي الواحد والوقوف الموحد بصعيد عرفات يرسل رسالة عملية للعالم أجمع بأن قوة المسلمين تكمن في وحدتهم واجتماعهم، وأن التفرق والشرذمة هما نقيض هذا المشهد الإيماني الذي يؤكد أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً.

أما المقصد الثالث، فقد تمثل في تعظيم شعائر الله وحرماته، حيث يعتبر الحج مدرسة إيمانية يتعلم فيها المسلم كيف يحترم المقدسات ويقدر أوامر الله، وهو ما ينعكس إيجاباً على سلوكه اليومي وأخلاقه في تعامله مع الآخرين، مما يحول العبادة من مجرد طقوس إلى منهج حياة قائم على التقوى والتعظيم. وفيما يتعلق بالمقصد الرابع، فقد أوضح الباحث أن الحج يعمل على تهذيب النفس وتزكيتها من خلال تربيتها على الطاعة والانضباط.

فمن خلال النهي عن الرفث والفسوق والجدال، يراد من الحاج أن يتجرد من كل المعاصي والذنوب، وأن يعلن توبة صادقة وخالصة لله تعالى، مما يجعل من رحلة الحج عملية غسيل للروح وتطهير للقلب. وأكد الحجار أن هذه الأخلاق من طاعة وانضباط وحسن خلق لا ينبغي أن تقتصر على الحجاج فقط، بل يجب على كل مسلم لم يرزق بزيارة البيت الحرام أن يتمثل هذه الأخلاق في حياته لينال من نفحات هذه الأيام المباركة.

واختتم حديثه بالتطرق إلى المقصد الخامس وهو ذكر الله تعالى، مشيراً إلى أن خير الدعاء هو دعاء يوم عرفة، وأن التزام الحاج بآداب الحج وضوابطه يجعله يعود من رحلته مغفور الذنب كيوم ولدته أمه. وأشار إلى فضل يوم عرفة العظيم الذي يمتد ليشمل غير الحجاج أيضاً، حيث يكفر صيام هذا اليوم السنة التي قبله والسنة التي بعده، مما يفتح باب الرجاء والأمل لكل مؤمن في نيل رحمة الله ومغفرته الواسعة





الحج الأزهر الشريف ذي الحجة يوم عرفة مقاصد الشريعة

