فعاليات دعم العمل الميداني في الوزارة صباح اليوم .. التفاصيل

يستمر برنامج الوزارة لدعم العمل الميداني خلال اجتماع موسع لمتابعة آلية تطوير العمل الدعوي والإداري، رفعة كفاءة الأداء المؤسسي، وذلك في مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد أكد وزير الأوقاف على أهمية روح المنافسة الإيجابية والعمل بإخلاص لتحقيق النجاح داخل المؤسسات الدعوية. كما أوضح السعادة أن المؤسسات القادرة لدعم العمل بروح المبادرة والحماس تستطيع تجاوز العقبات وتحقيق مهامها من دون الحاجة لتوفر موارد مادية تافهة.

عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا موسعًا مع مديري المديريات بوزارة الأوقاف داخل مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة آليات تطوير العمل الدعوي والإداري، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وذلك ضمن خطة الوزارة لدعم العمل الميداني وتحقيق معدلات أعلى من الإنجاز في مختلف القطاعات الدعوية والإدارية.

وقد أدلى بصحبة وزير الأوقاف عدد من قيادات المؤسسات الدعوية والإدارية، وذلك في 16 أبريل 2023. وقد أكد الأزهري أن روح المنافسة الإيجابية والعمل بإخلاص يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق النجاح داخل المؤسسات الدعوية، موضحًا أن الإنجاز الحقيقي لا يرتبط بحجم الإمكانات المتاحة بقدر ما يعتمد على حسن استثمارها وتوظيفها بالشكل الأمثل. وأشار إلى أن المؤسسات القادرة على العمل بروح المبادرة والحماس تستطيع تجاوز التحديات وتحقيق نتائج ملموسة رغم محدودية الموارد.

كما شدد الوزير على أهمية الإخلاص في العمل وبذل أقصى الجهد الممكن لخدمة الوطن والمجتمع، داعيًا إلى نشر روح الحماس والتفاعل الإيجابي داخل المديريات والإدارات المختلفة، مع الاهتمام بتحفيز العاملين وتعزيز التواصل الميداني لتحقيق الأهداف الدعوية والتوعوية





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اجتماع بالوزراء مجلس الأعلى للشئون الإسلامية مروى ياسين الدكتور محمود الفخراني رئيس مجلس الوزراء

United States Latest News, United States Headlines