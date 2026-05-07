فقدت عقد صحة التوقيع؟.. 3 مستندات بديلة يمكنك استخراجها من المحكمة

في حال فقد أحد الأفراد عقد صحة التوقيع بعد إقامة دعوى قضائية بشأنه، فإن القانون المصري يوفر لهم عدة مستندات بديلة يمكن استخراجها من المحكمة. ومن بين هذه المستندات، يمكن الحصول على صورة ضوئية من العقد ذاته، بالإضافة إلى نسخة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى، وصورة من حافظة المستندات التي تم إيداع العقد الأصلي بها داخل المحكمة.

ومن بين هذه المستندات، يمكن الحصول على صورة ضوئية من العقد ذاته، بالإضافة إلى نسخة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى، وصورة من حافظة المستندات التي تم إيداع العقد الأصلي بها داخل المحكمة. وأوضح المحامي محمد سلامة عبدالشهيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإجراءات تبدأ بالتوجه إلى المحكمة التي نظرت الدعوى، وتقديم بيانات الدعوى مثل رقمها والسنة القضائية وأسماء الخصوم وتاريخ الجلسة.

وأضاف عبدالشهيد أن صاحب الشأن أو محاميه يحق لهما استخراج صورة ضوئية من العقد المودع بحافظة المستندات داخل ملف الدعوى، إلى جانب استخراج نسخة رسمية من الحكم. كما أوضح الخبير القانوني أن الإجراءات تتطلب التوجه إلى قلم الحفظ للمحكمة التي أصدرت الحكم، وتقديم طلب استخراج الصور المطلوبة، ثم سداد الرسوم، ليتم تسليم الصور مختومة بخاتم شعار الجمهورية ومعتمدة رسميًا.

وأكد عبدالشهيد أن صورة حافظة المستندات تعد من الأوراق المهمة أيضًا، لأنها تتضمن المستندات التي قدمت أثناء نظر الدعوى، ومن بينها العقد محل النزاع، مشيرًا إلى أن تلك المستندات يمكن الاستناد إليها قانونيًا أمام الجهات المختلفة. وفي سياق متصل، أكد مبدأ قضائي بعدم حجية عقد البيع بعد فسخه بحكم نهائي، كما حذر «النقض» من أن بيع أحد الورثة كامل العقار لا ينفذ إلا في حدود نصيبه.

