فلسطين في قلب الأزمة.. أبو العينين يدعو لنظام دولي عادل ويحذر من تصاعد التوترات

النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، يطالب بتحرك برلماني عالمي لوقف المأساة في غزة والتصعيد الإقليمي، محذرًا من تداعياته على الاستقرار الدولي ومشددًا على أن القضية الفلسطينية تمثل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية النظام العالمي والقانون الدولي. ويدعو إلى حلول سياسية شاملة وتعاون برلماني فعال.

يشهد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بقلق بالغ استمرار المأساة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة ، وتتفاقم هذه الأزمة في ظل الحرب الدائرة و التصعيد الإقليمي المتزايد بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، الأمر الذي يثير مخاطر جسيمة تهدد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

ويؤكد أبو العينين أن الأحداث الجارية في فلسطين اليوم تمثل الاختبار الأوضح والأقسى لمصداقية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، كما تكشف مدى التزام المجتمع الدولي بمسؤوليته في حماية المدنيين، ورفضه المطلق لممارسات العقاب الجماعي والتهجير القسري التي يتعرض لها الفلسطينيون. إن هذه الأزمات المتزامنة ليست مجرد أحداث عابرة، بل هي مؤشرات على وجود أزمة عميقة وجذرية في بنية النظام الدولي القائم، وتخلل خطير في توازن القوى، وتراجع ملحوظ في سيادة القانون، وانتهاك صارخ لكرامة الإنسان. يؤسفني أن أرى أن الاعتماد الحصري على الحلول العسكرية أثبت مرارًا وتكرارًا فشله الذريع في تحقيق سلام حقيقي أو أمن مستدام. بل على العكس، فقد ساهم هذا النهج في تغذية التطرف، وتعميق مشاعر الظلم، بالإضافة إلى تهديد خطير لأمن الملاحة والتجارة والطاقة في منطقة المتوسط والشرق الأوسط، مما ينعكس سلبًا وبشكل مباشر على الاستقرار العالمي بأسره. وانطلاقًا من هذه المسؤولية البرلمانية العميقة، يوجه النائب محمد أبو العينين دعوة ملحة إلى تحرك برلماني منظم وقوي على المستويين الوطني والمتعدد الأطراف. ويشدد على الأهمية القصوى لتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمانات في قضايا الحرب والسلم، داعيًا إلى مراجعة سياسات تصدير السلاح والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، وربط السياسات الخارجية بالالتزامات القانونية والأخلاقية الراسخة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. بالإضافة إلى ذلك، يدعو أبو العينين إلى تعزيز التعاون الوثيق بين الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والاتحاد البرلماني الدولي، من خلال تطوير آليات أكثر فاعلية للإنذار المبكر، وتعزيز الوساطة البرلمانية، وتكثيف جهود تقصي الحقائق. كما يقترح بجدية النظر في إمكانية إرسال بعثات برلمانية مشتركة إلى مناطق التوتر، بهدف الاستماع المباشر إلى جميع الأطراف على الأرض، وتقديم توصيات عملية وقابلة للتنفيذ تركز بشكل أساسي على حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتمهيد الطريق أمام مسار سياسي جاد يهدف إلى إنهاء الاحتلال وإقامة سلام عادل وشامل. إن الشعوب اليوم تتطلع إلى أن يكون صوت البرلمانات شريكًا حقيقيًا في صناعة الحل، وليس مجرد شاهد صامت على المآسي المتكررة. لذا، ندعو إلى العمل المشترك والمنسق من أجل بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنًا، يحترم كرامة الإنسان في فلسطين، وفي المنطقة بأكملها، وفي شتى بقاع العالم. في هذا السياق، أكد النائب محمد أبو العينين، بالتعاون مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي تيوليا أكسون، أن ما يجري في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة، بالإضافة إلى التصعيد الإقليمي الجاري، يشكل اختبارًا حاسمًا لمصداقية النظام الدولي برمته. وشدد الطرفان على أن استمرار هذه المآسي الإنسانية أمر غير مقبول على الإطلاق، أخلاقيًا وقانونيًا. وقد صدرت دعوة مشتركة لوقف فوري لإطلاق النار، واحتواء التوترات المتصاعدة عبر مسار دبلوماسي شامل وطويل الأمد، يهدف إلى إنهاء الاحتلال وإرساء دعائم سلام عادل وشامل. كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز الدور الرقابي والتشريعي للبرلمانات في معالجة قضايا الحرب والسلم، وضرورة مراجعة شاملة لسياسات تصدير الأسلحة، وتفعيل الآليات الدولية المعنية بالإنذار المبكر والوساطة، وإرسال بعثات برلمانية مشتركة إلى المناطق المتأثرة. كل هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان حماية المدنيين، وتقليل مخاطر التصعيد، وترسيخ مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وهو ما يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة والاستقرار. **الصحيفة: "فلسطين تتصدر المشهد.. رسائل قوية من أبو العينين في مؤتمر إسطنبول البرلماني"** **ملخص:** في مؤتمر إسطنبول البرلماني، عبر النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، عن قلقه البالغ إزاء المأساة المستمرة في غزة والتصعيد الإقليمي، معتبرًا ذلك اختبارًا لمصداقية النظام الدولي. ودعا إلى تحرك برلماني منظم، ومراجعة سياسات تصدير السلاح، وتعزيز التعاون البرلماني لاحتواء الأزمات، وإرسال بعثات برلمانية لتقصي الحقائق. وأكد على ضرورة أن تكون البرلمانات جزءًا من الحل، وأن يعمل الجميع من أجل نظام دولي عادل يحترم كرامة الإنسان. كما شارك رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي في التأكيد على أهمية وقف إطلاق النار، وإنهاء الاحتلال، وتعزيز دور البرلمانات في قضايا السلم والأمن. **التصنيف:** سياسة دولية **المواضيع:** * الصراع الفلسطيني الإسرائيلي * القانون الدولي * العلاقات الدولية * دور البرلمانات * السلام والأمن الإقليم





القضية الفلسطينية غزة التصعيد الإقليمي النظام الدولي القانون الدولي الاتحاد من أجل المتوسط الاتحاد البرلماني الدولي وقف إطلاق النار الحلول السياسية حقوق الإنسان

