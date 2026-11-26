فلوريان فيرتز يسجل هدفه الثالث على التوالي في دوري الأبطال ليرفع رصيد ليفربول بالفوز على كلوب بروج، في إنجاز يبرر قيمة التعاقد بـ125 مليون يورو.

نجح النجم الألماني فلوريان فيرتز في تأكيد مكانته كواحد من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية خلال مباراة جمعت فريقه ليفربول بنادي كلوب بروج البلجيكي. وقد أظهر فيرتز خلال هذه المواجهة إمكانيات هائلة وفعالية واضحة، مما ساهم بشكل مباشر في تحقيق فوز كاسح لفريقه بنتيجة 3-0، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

أرقام قياسية تتجاوز الانتقادات السابقة

يأتي هذا الفوز ليتصدر عناوين الأخبار الإيجابية بعد فترة من الشكوك حول تأقلم فيرتز مع اللعبة، خاصة بعد انتقاله من باير ليفركوزن الألماني إلى ليفربول مقابل مبلغ 125 مليون يورو. وقد سجل الألماني هدفاً مهماً في هذا اللقاء، ليصبح ثالث مباراة على التوالي يسجل فيها، مما ينفي أي جدال حول جدارته في الفريق أو قيمة التعاقد معه.

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كان موسم فيرتز الأول مع ليفربول في موسم 2025-2026 مليئاً بالتحديات، حيث سجل 7 أهداف وصنع 10 فرص خلال 3504 دقيقة لعب. ورغم هذه الأرقام، إلا أن موقع ترانسفير ماركت العالمي أظهر تحسناً جذرياً في كفاءته هذا الموسم، حيث سجل 4 أهداف وصنع 6 في 1256 دقيقة لعب فقط.

تفاوت كبير في كفاءة التصنيع الهجومي

تشير البيانات المقارنة إلى تحسن ملموس في إحصائيات فيرتز، حيث ارتفعت نسبة أهدافه في المباراة الواحدة من 0.18 في الموسم الماضي إلى 0.29 هذا الموسم. كما بلغ معدل التمريرات الحاسمة التي يقدمها 0.43 هدف في كل مباراة مقارنة بـ 0.26 في الموسم السابق.

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هذا التحسن السريع في الأداء ساهم في تصحيح مسار الانتقادات التي واجهها اللاعب سابقاً، والتي جاءت من أساطير كرة القدم الإنجليزية مثل جايمي كاراغير بعد إنفاق المبلغ الكبير على التعاقد معه. لكن الأداء الحالي يثبت أن الاستثمار في فيرتز كان خطوة صائبة تدر عائداً سريعاً.

دور يورغن كلوب وتأثيره على المستوى الدولي

يلعب المدرب يورغن كلوب، الذي قاد ليفربول للفوز هذا الأسبوع، دوراً محورياً في تطوير أداء فيرتز. فقد حول قدوم كلوب لتدريب منتخب ألمانيا فيرتز إلى نجم بارز، حيث سجل 4 أهداف وصنع 1 فرصة في 5 مباريات مع المنتخب.

يبلغ معدل المساهمة الهجومي لفيرتز مع ألمانيا حالياً هدفاً أو تمريرة حاسمة في كل مباراة، مما يعكس تطوره المهني تحت إشراف مدربي الفرق الوطنية والأندية الكبار. هذا الأداء المتميز يضع فلوريان فيرتز في مصاف أهم اللاعبين في العالم خلال الأشهر الأخيرة.

مستقبل مشرق في ظل قيادة كلوب

مع استمرار ليفربول في تقديم عروض قوية بفضل مساهمات فلوريان فيرتز، يبدو أن الفريق قد وجد القطعة المفقودة في تشكيلته الهجومية. ويتوقع المتابعون أن يستمر الألماني في تحسين أرقامه وتطوير مستواه بشكل أكبر.

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إن استمرار فيرتز في تسجيل الأهداف وصناعة الفرص سيضمن له بقاءه في التشكيلة الأساسية، وسيعزز من قيمته السوقية في المستقبل. كما أن تعاونه مع يورغن كلوب سيفتح أمامه آفاقاً واسعة لتحقيق المزيد من البطولات والإنجازات مع ليفربول ومنتخب ألمانيا.