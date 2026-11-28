المدرب هانز فليك يفضل استخدام اللغة الإنجليزية في المؤتمرات الصحفية لبارcelona لتجنب الأخطاء اللغوية، رغم تحدثه بالإسبانية مع اللاعبين في dressing room.

حسم المدرب الألماني هانز فليك ، رئيس الطاقم التدريبي لنادي برشلونة ، الموقف الرسمي بشأن لغته المستخدمة في المؤتمرات الصحفية الرسمية، مؤكدًا عدم نيته التخلي عن اللغة الإنجليزية في القريب العاجل. جاء هذا التأكيد الصريح خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة الفريق ضد فريق ديبورتيفو لاكورونيا في إطار مسابقة الدوري الإسباني للمحترفين.

رد فليك الساخر على اقتراح ماتارازو

استجابت تصريحات فليك المباشرة لسابق اقتراح أطلقه المدرب الأمريكي بيليغرينو ماتارازو، المسؤول عن تدريب نادي ريال سوسيداد الإسباني، والذي صرّح بأن حاجته لشرب بضع كؤوس من الخمر قد تكون ضرورية فقط ليتمكن من جرأة اتخاذ قرار إجراء مؤتمر صحفي باللغة الإسبانية. وعندما سئل هانز فليك عن إمكانية اتباعه لنفس النهج المزاح به، ردّ المدرب الألماني بوضوح وحزم قائلاً إنه لا يشرب الخمر، مما يجعل هذا الخيار غير وارد على الإطلاق بالنسبة له في أي سيناريو مستقبلي.

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دقة التعبير وتجنب الأخطاء اللغوية

وفقًا لما ورد في صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية المتخصصة، فإن اختيار فليك للغة الإنجليزية أمام وسائل الإعلام والاتصال الصحفي يعكس رغبة جامحة في ضمان أقصى درجات الدقة الممكنة في التعبير عن الأفكار tactical والتكتيكية للنادي، وتجنب الوقوع بأي شكل من الأشكال في أخطاء لغوية محرجة قد تؤدي لالتباس في فهم الرسائل الموجهة للجمهور. ورغم هذا التمسك بالإنجليزية مع الإعلام، فإن فليك يفضل بشكل قاطع التحدث باللغة الإسبانية مع معظم اللاعبين داخل غرفة الملابس الخاصة بالفريق لضمان تواصل مباشر وواضح.

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توازن النادي مع اختيارات المدرب

أفاد المصادر بأن إدارة نادي برشلونة لا تعرب عن أي ممانعة أو ضغوط على استمرار مدربها الألماني في استخدام اللغة الإنجليزية خلال كافة المؤتمرات الصحفية، طالما يشعر المدرب بالراحة الكاملة والقدرة التامة على توصيل رسائله وخططه بوضوح تام للجماهير والإعلاميين، خاصة بعد أن أصبح المتحدث الأبرز والوحيد باسم النادي في المنتديات الصحفية الرسمية.

إحصائيات كثيفة للمؤتمرات الصحفية

يخوض هانز فليك ضغطًا كبيرًا في التعامل مع وسائل الإعلام إذ يعقد أربعة مؤتمرات صحفية أسبوعيًا بشكل منتظم وثابت، نظرًا لخوض فريق برشلونة مباراتين رسميتين كل أسبوع في مختلف المسابقات المحلية والقارية. ولقد وصل مجموع مؤتمرات فليك الصحفية الرسمية في الموسم الحالي إلى 36 مؤتمرًا، وقد تم عقدها بالتوازي مع خوض الفريق 18 مباراة رسمية في مختلف المسابقات الكروية.