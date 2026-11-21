هانز فليك يؤكد جاهزية رافينيا ولامين يامال لواجهة فياريال ويكشف غياب كريستنسن، بينما يوضح أسباب غياب حمزة عبد الكريم والتشكيل المتوقع.

أكد هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة أن اللاعبين رافينيا و لامين يامال جاهزان تمامًا للمشاركة في المباراة المقبلة أمام فياريال ضمن منافسات الدوري الإسباني، مشيرا إلى غياب أندرياس كريستنسن لمدة أسبوعين.

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أوضح هانز فليك خلال المؤتمر الصحفي أن باو كوبارسي سيكون على مقاعد البدلاء خلال مواجهة فياريال القادمة، بينما استعاد الفريق خدمات كل من جول كوندي وإريك جارسيا.

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وأكد المدرب الألماني أن أندرياس كريستنسن سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين، مما يعني غيابه عن هذه المواجهة الهامة أمام فياريال.

موقف فليك من رافينيا ورافينيا

تطرق مدرب برشلونة إلى الأزمة التي واجهها رافينيا مع منتخب البرازيل، حيث تعرض للطرد وتم إبقاؤه في البرازيل خلال الأسبوع الأخير.

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وأكد هانز فليك أنه تحدث مع رافينيا ولديه رأي خاص في هذا الموضوع، لكنه يحترم القرار الذي اتخذته الجمعية البرازيلية.

وأوضح أن رافينيا لاعب مهم للغاية للبرازيل، ولذلك فهو يتفهم الموقف ويتقبله، معبرا عن سعادته عندما يعود يقدم مئة بالمئة من مستواه كما فعل طوال هذا الموسم.

التفسير الرسمي لغياب لامين يامال

فيما يتعلق بالجدل المثار حول لامين يامال، أوضح هانز فليك أن غياب اللاعب عن المباراة الأولى لمنتخب إسبانيا كان له سبب واضح وتم بالتنسيق مع الجهاز الفني.

أكد المدرب أن كل شيء جرى بالتنسيق والتفاهم مع مدرب المنتخب الوطني الإسباني، لذلك كان القرار صحيحًا ويعبّر عن سعادته.

وأوضح أن لامين يامال أصبح جاهزًا للمشاركة في المباراة الثانية ويظهر مستوى استثنائيًا ومذهلًا على أرض الملعب.

التحديات اللوجستية لبرشلونة

يجري نادي برشلونة استعداداته النهائية لمواجهة فياريال وسط حالة من الجدل حول غياب عدة لاعبين مهمين للفريق.

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تشمل الغيابات الأساسية كل من أندرياس كريستنسن الذي سيغيب أسبوعين، بالإضافة إلى حمزة عبد الكريم الذي سيغيب قبل مواجهة فياريال.

يرى هانز فليك أن الحالة النفسية لرافينيا واللامين يامال مستقرة وهما يبدوان واثقين من العودة بقوة للمباراة القادمة.

التوقعات قبل مواجهة فياريال

مع استمرار غياب أندرياس كريستنسن، يبحث هانز فليك عن بديل فعال في وسط الدفاع لمواجهة فياريال القوية.

يعتمد المدرب الألماني على استعادة جول كوندي وإريك جارسيا للمنافسة على مراكز الدفاع، مع بقاء باو كوبارسي على مقاعد البدلاء.

تبقى قضية غياب رافينيا ولامين يامال مؤقتة، حيث يحرص فليك على إشراكهما في المباراة القادمة لتحقيق النتائج المطلوبة.