فنان مصرى يتعرض لوعكة صحية شديدة.. تفاصيل

كشفت الصفحة الرسمية للفنان سامح صفوت عن تطورات حالته الصحية بعد تعرضه ل وعكة صحية شديدة منذ صلاة عيد الأضحى المبارك، مطالبة الجمهور بال دعاء له بال شفاء العاجل.

وكتبت الصفحة الرسمية، منشورا عبر فيسبوك، أن الاستاذ سامح صفوت أجرى فحوصات واشعة وتحاليل مبدأية كشفت عن مشاكل صحية يعانيها وتطلب بعدها إجراء تحاليل واشعة أكثر تخصصا بناء على نتائجها سيتم تحديد بروتوكول العلاج. الفنان سامح صفوت يتعرض لوعكة صحية، تفاصيل. وبالنيابة عن أسرته وعنا مسؤلي الصفحات الرسمية نتوجه بجزيل الشكر والعرفان لكل فرد من جمهوره ومحبيه ومتابعيه للدعاء له في المقام الأول سواء محبينه كفنان أو مقدم برنامج سر الصنعة أو كمحامي مستشار قانوني بالنقض.

وتابعت الصفحة: وايضا نتوجه بالشكر لكل المواقع الإخبارية التي توجهت له بالدعاء بالشفاء. وأردفت الصفحة: وإن شاء الله سيتم نشر فيديوهات حلقات وريلزات جديدة من برنامج سر الصنعة كانت مسجلة سابقا ولم تعرض حتى يتم ويأذن الله بشفاؤه على خير ويعاود نشاطه. واختتمت الصفحة: امانه عليكم نسألكم الإلحاح في الدعاء له حتى تمر الساعات القادمة على خير.. فإما يستجيب الله بشفائه في الدنيا أو يدخرها له في الآخرة أو يكشف الله بها عنه سوءا





