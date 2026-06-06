فنانة آمال رمزي تثير الجدل بإجهاض نفسها 15 مرة

تحتفل الفنانة آمال رمزي بعيد ميلادها اليوم، وتثير الجدل بإجهاض نفسها 15 مرة دون أن تشعر بالندم.

تحتفل ال فنانة آمال رمزي التى قدمت مجموعة من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى وجدان المشاهد العربي بعيد ميلادها اليوم. وقد أثارت ال فنانة آمال رمزي حالة من ال جدل الواسع، بعدما تحدثت عن بعض الأمور من أسرارها الخاصة، عندما حلت ضيفة على أحد البرامج التليفزيونية، حيث جائت أبرز تلك الأسرار اتخاذها خطوة ال إجهاض ما يقرب من 15 مرة دون أن تشعر بالندم.

آمال رمزي تثير الجدل بإجهاض نفسها 15 مرة حلت الفنانة آمال رمزي ضيفه بأحد البرامج التليفزيونية، كشفت بعض أسرارها الخاصة، والتي أثارت حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدت آمال على أنها أقدمت على إجهاض نفسها حوالي 15 مرة، لعدم رغبتها في الإنجاب. لماذا أجهضت آمال رمزي نفسها 15 مرة؟

وأوضحت الفنانة آمال رمزي انها أجهضت نفسها ما يقرب من 15 مرة، لعدم رغبتها في الإنجاب، مؤكدة على عدم شعورها بالندم جراء تلك الخطوة، خاصة وأنها اعتبرت أبناء أشقائها بمثابة أولاد لها. إيرادات الأفلام.. 7dogs يفترس الجميع ومحمد رمضان نمبر 4 التدرية تصنع الشهرة.. أحمد رمزي يجمع لطيفة وباسم يوسف ومنى الشاذلي في فيديو طريف نقصت مصروفهم.. رسالة ساخرة من تركي آل الشيخ بعد ملاحظات عائلته على فيلم 7DOGS فى ذكراه..

قصة إجبار محمود المليجي على طلاق فنانتين زواج العندليب والسندريلا كذلك تحدثت عن علاقة سعاد حسني بالفنان عبد الحليم حافظ، مؤكدة زواجهما، وقالت: أنا شوفتهم مع بعض مرتين.. مرة كانوا بيتكلموا، والمرة التانية كنت عندهم في بيتهم، وكانت علاقتهم حلوة جدًا. سعاد كانت بتسيب الاستوديو وتروح له المونتاج علشان تشوف شغله وتقعد معاه. وأضافت أن الإعلامي مفيد فوزي كان وراء معرفة كثيرين بعلاقتهم، قائلة: مفيد فوزي فضل وراهم لحد ما عرف إنهم متجوزين، بس هما ماكانوش حابين يعلنوا.

كما كشفت أن سعاد حسني تزوجت أيضًا المخرج صلاح كريم في زيجة لم تكن معروفة وقتها. وتطرقت رمزي في حديثها إلى علاقتها بعدد من النجمات، قائلة: ميرفت أمين ونجلاء فتحي صديقاتي جدًا.. وأنا كنت السبب في خطف نور الشريف من نجلاء. اتجوزته





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أمال رمزي إجهاض فنانة جدل مواليد

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