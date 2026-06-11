فنانة دنيا سمير غانم تتويجها وتجديد ثقتها في منظمة اليونيسيف بعد 10 سنوات من العمل

فنانة دنيا سمير غانم تصدر منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية، تزامنا مع تتويجها وتجديد ثقتها في تعاونها مع منظمة اليونيسيف، لما قدمته من مجهودات واضحة طوال 10 سنوات، ما جعلها جديرة بتجديد ثقتها معها مرة أخري. وحضر الحفل مع دنيا سمير غانم ابنتها كايلا وشقيقتها إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد، بينما غاب زوجها الإعلامي رامي رضوان عن الحفل لارتباطه بحلقة على الهواء في ماسبيرو، وشهد حفل دنيا سمير غانم 3 لقطات مؤثرة.

تصدرت ال فنانة دنيا سمير غانم منصات مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية، تزامنا مع تتويجها وتجديد الثقة في تعاونها مع منظمة اليونيسيف، لما قدمته من مجهودات واضحة طوال 10 سنوات، ما جعلها جديرة بتجديد الثقة معها مرة أخري.

وحضر الحفل مع دنيا سمير غانم ابنتها كايلا وشقيقتها إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد، بينما غاب زوجها الإعلامي رامي رضوان عن الحفل لارتباطه بحلقة على الهواء في ماسبيرو، وشهد حفل دنيا سمير غانم 3 لقطات مؤثرة. دموعها أثناء الحديث عن والديها الراحلين وذكرياتها معهم ومدى تأثيرهما على حياتها وإشباعها بالحب والسعادة في تربيتها، وهو ما تفاعل معه الحضور بشكل كبير





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فنانة دنيا سمير غانم تتويجها وتجديد ثقتها في منظمة اليونيسيف عملها طوال 10 سنوات حضور الحفل مع ابنتها وشقيقتها وزوجها غياب زوجها عن الحفل لارتباطه بحلقة على الهواء

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