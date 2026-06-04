فنانة نادية شكري تكشف عن مشاركتها في مسلسل "ورد على فل وياسمين" وتوجه رسالة للأبناء والشباب

فنانة نادية شكري كشفت عن مشاركتها في مسلسل "ورد على فل وياسمين" الذي يعرض حاليا على منصة شاهد، مؤكدة أن الرسالة الإنسانية وراء الشخصية كانت السبب الرئيسي الذي دفعها للمشاركة في العمل. الفنانة نادية شكري وجهت رسالة للأبناء والشباب حول ضرورة الاهتمام بالآباء والأمهات وعدم إعطاء إحساس لهما بأنهم كبروا أو أصبحوا خارج دائرة الحياة.

كشفت ال فنانة نادية شكري تفاصيل مشاركتها في مسلسل "ورد على فل وياسمين" الذي يعرض حاليا على منصة شاهد، مؤكدة أن الرسالة الإنسانية وراء الشخصية كانت السبب الرئيسي الذي دفعها للمشاركة في العمل.

نادية شكري: الرسالة من الدور هى أللى جذبتنى للمشاركة وقال الفنانة نادية شكري في تصريح خاص لموقع"صدى البلد" إنها جسدت خلال أحداث المسلسل شخصية سيدة مسنة تعاني من العجز وتجلس على كرسي متحرك، رغم أنها كانت في الماضي سيدة نشيطة وتعمل إعلامية وتهتم بنفسها ومظهرها. كندة علوش توجه رسالة لصبا مبارك بشأن مسلسلها"ورد على فل وياسمين"الحلقة الرابعة من مسلسل "ورد على فل وياسمين"..

صدمة صبا مبارك بمرضهاوأضافت أن ما جذبتها للدور لم يكن حجم المشاهد وإنما الرسالة التي قدمها، موضحة: "العمل بيوجه رسالة مهمة لكل الأبناء والشباب وهي ضرورة الاهتمام بالآباء والأمهات وعدم إعطاء إحساس لهما بأنهم كبروا أو أصبحوا خارج دائرة الحياة". وتابعت: "مش المقصود الاهتمام الصحي أو المادي بس لكن كمان الاهتمام النفسي والمعنوي، وإنهم يفضلوا حاسين إنهم لسه مهمين وحلوين، ويهتموا بنفسهم ويعيشوا حياتهم بشكل طبيعي مش انهم كبروا".

وأعربت نادية شكري عن سعادتها بالمشاركة في العمل، مشيدة بفريق المسلسل، وقالت إنها سعدت بالتعاون مع الفنانة صبا مبارك، كما أثنت على مخرج العمل محمود عبد التواب. أبطال مسلسل ورد على فل وياسمين مسلسل ورد على فل وياسمين من بطولة صبا مبارك، أحمد عبد الوهاب، ميمي جمال، وليد فواز، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب





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فنانة نادية شكري مسلسل ورد على فل وياسمين رسالة للأبناء والشباب ضرورة الاهتمام بالآباء والأمهات

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